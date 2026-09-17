128 đầu mối, công ty của 31 quốc gia đăng ký trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị Ban tổ chức (BTC) TLQPQT Việt Nam 2026. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban Tổ chức triển lãm chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về tiến độ và công tác chuẩn bị, cũng như ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, tổng diện tích phục vụ triển lãm năm nay khoảng 123.800m2, được chia ra 7 khu vực chính, bao gồm: Khu trưng bày ngoài trời; khu trưng bày trong nhà; khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự; khu giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa 3 miền; khu đón tiếp khách VIP; khu khán đài, sân biểu diễn; các khu vực chung.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Quang Đạo chủ trì Hội nghị Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Về phía nước chủ nhà, các vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của công nghiệp quốc phòng Việt Nam dự kiến trưng bày tại triển lãm năm nay có nhiều chủng loại đa dạng, phong phú, có nhiều sản phẩm mới so với các kỳ triển lãm trước.

Tiểu ban Lễ tân của triển lãm đã phối hợp hoàn thành việc chuyển thư mời tham dự triển lãm tới các đối tác thuộc 56 nước; mời Bộ Quốc phòng Lào và Trung Quốc tham gia trưng bày tại Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng và văn hóa 3 miền; tổ chức thành công lớp tập huấn lần thứ nhất cho 145 sĩ quan liên lạc, phiên dịch, học viên trong Quân đội tham gia phục vụ triển lãm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiểu ban Bảo đảm đã khảo sát thực địa hạ tầng khu vực triển lãm, nghiên cứu đề xuất phương án bố trí khu vực bảo đảm ăn uống có thể phục vụ 5.000 - 7.000 suất ăn/bữa; bảo đảm luồng cơ động thông suốt cho xe cứu hỏa, cứu thương, tiếp phẩm; đề xuất phương án bố trí khu vực bảo đảm quân y, gồm 2 gian hồi sức cấp cứu bên ngoài, 1 gian cấp cứu phía trong; phối hợp với Học viện Quân y và Viện Y học cổ truyền Quân đội triển khai Gian trải nghiệm quân y (y học cổ truyền) giới thiệu tới khách tham quan.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Cơ quan Thường trực BTC - và các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Cơ quan Thường trực tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung công việc; bổ sung nhiệm vụ của các trưởng tiểu ban; xác định rõ thời gian bàn giao trên thực địa cho các đơn vị liên quan; phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Lễ tân và các đơn vị nắm số lượng khách mời tham dự triển lãm, tiếp tục cập nhật các loại VKTBKT của các đối tác nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá về triển lãm, không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài, hướng tới các đối tác quốc tế, để bạn bè các nước nắm rõ thông tin về triển lãm. Từng đơn vị được giao nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch riêng, chi tiết trên cơ sở kế hoạch chung của BTC và của từng tiểu ban. Cùng với đó, việc tổng hợp các loại VKTBKT, lực lượng, phương tiện của các đơn vị được trưng dụng phục vụ triển lãm phải xong trước ngày 15-10 để kịp thời phân loại, sàng lọc, bảo dưỡng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 10 đến 13-12-2026 tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Triển lãm năm nay tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa về đối ngoại quốc phòng; được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.