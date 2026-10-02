127 học sinh ở Nghệ An vẫn chưa đến lớp

Ngày 2/10, thầy Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày vẫn chỉ có 39/166 học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đến học tại điểm trường chính và phân hiệu. Như vậy, còn 127 học sinh chưa đến lớp.

Điểm lẻ Tiến Sơn xuống cấp, nhiều phòng học có nguy cơ cao mất an toàn. Ảnh: T.T

Số học sinh đến trường không thay đổi so với trước buổi đối thoại giữa phụ huynh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành vào ngày 1/10.

Tại buổi đối thoại, chính quyền địa phương và nhà trường đưa ra nhiều phương án nhằm giảm khó khăn cho học sinh khi chuyển từ điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính và phân hiệu.

Nhà trường đã hợp đồng 3 xe đưa đón học sinh, yêu cầu đơn vị vận chuyển bảo đảm các điều kiện an toàn và tuân thủ quy định về giao thông. Mỗi xe bố trí 2 giáo viên đi cùng để quản lý, hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình di chuyển.

Địa phương cũng thống nhất huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ 100% học sinh thôn Tiến Sơn học tại điểm chính và phân hiệu. Theo phương án, mỗi em được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng tiền xe đưa đón và 500.000 đồng/tháng tiền ăn bán trú. Việc đưa đón và hỗ trợ ăn bán trú dự kiến được duy trì trong năm học 2026-2027.

Để phù hợp với đặc điểm học sinh còn nhỏ, nhà trường cũng thống nhất lùi giờ vào học khoảng 15 phút. Những em chưa đến lớp sẽ được tổ chức dạy bù để bảo đảm tiến độ chương trình.

Trước đó, điểm lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học được xây dựng, sử dụng từ năm 1998. Theo chính quyền địa phương, các phòng học hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó 3 phòng có nguy cơ cao mất an toàn, không thể tiếp tục cải tạo tạm bợ để tổ chức dạy học.

Việc giải thể điểm lẻ và chuyển học sinh về điểm trường chính, phân hiệu khiến một bộ phận phụ huynh chưa đồng thuận do lo ngại quãng đường đi học xa, học sinh còn nhỏ và chi phí đưa đón.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xã, nhà trường và phụ huynh phối hợp đưa tất cả học sinh trở lại trường, đồng thời cam kết tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án nếu phát sinh bất cập.