127 học sinh Nghệ An chưa đến trường sau hơn 3 tuần khai giảng

Sáng 1/10, trao đổi với PV, ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An), cho biết trong buổi sáng, có 39 học sinh ở xóm Tiến Sơn đến học tại điểm chính và các phân hiệu.

Phụ huynh tập trung tại điểm trường lẻ Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, Nghệ An. Ảnh: Song Hoàng.

Nguyên nhân khiến phần lớn học sinh chưa trở lại trường do nhiều phụ huynh chưa đồng thuận với việc xóa điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển các em về điểm chính và các phân hiệu.

Một phụ huynh có con chưa trở lại trường cho biết, gia đình mong muốn giữ điểm trường để việc học và đưa đón con đỡ vất vả. Theo phụ huynh này, nếu cơ sở vật chất xuống cấp thì người dân sẵn sàng góp sức sửa chữa, xây dựng lại phòng học, thay vì đưa học sinh đi học ở nơi khác.

"Các cháu còn nhỏ, trường gần nhà cha mẹ đưa đón thuận tiện hơn. Nếu trường xuống cấp, chúng tôi cũng mong có phương án sửa chữa để các cháu tiếp tục học tại đây", phụ huynh này nói.

Điểm lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, đưa vào sử dụng từ năm 1998, nay đã xuống cấp, không còn bảo đảm điều kiện dạy học. Ảnh: Song Hoàng.

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm trường Tiến Sơn hiện có 5 lớp với 166 học sinh. Dãy phòng học cấp 4 được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998, đến nay xuống cấp nghiêm trọng. Trong 5 phòng, có 3 phòng được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập. Đây là lý do địa phương quyết định giải thể điểm trường lẻ, chuyển học sinh về điểm chính và các phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Tuy nhiên, khoảng cách cũng là điều khiến phụ huynh lo lắng. Theo phản ánh của một số phụ huynh, điểm trường mới cách nhà khoảng 7 - 8km, không thuận tiện cho việc đưa đón học sinh tiểu học. Để tạo điều kiện cho học sinh sau khi điểm trường lẻ đóng cửa, từ ngày 14/9, UBND xã Quỳnh Tam bố trí kinh phí hỗ trợ, tổ chức 3 xe ô tô đưa đón học sinh.

Địa phương cũng phối hợp với nhà trường tổ chức ăn, nghỉ bán trú tại trường mới. Tuy nhiên, những giải pháp này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh.

Điểm chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, Nghệ An được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Ảnh: Song Hoàng

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam, địa phương đang tiếp tục vận động các gia đình đưa con trở lại trường, đồng thời thực hiện những phương án đã cam kết với phụ huynh về xe đưa đón, bán trú và hỗ trợ kinh phí.

Trước tình trạng kéo dài, UBND tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc về việc tổ chức đối thoại với cha mẹ học sinh và người dân thôn Tiến Sơn.

Theo kế hoạch, cuộc đối thoại diễn ra lúc 14h ngày 1/10 tại hội trường UBND xã Quỳnh Tam.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ trì, trực tiếp lắng nghe và giải đáp các ý kiến, kiến nghị liên quan việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn.

Sau buổi đối thoại, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 3/10.

UBND xã Quỳnh Tam sẽ tiếp tục thực hiện những cam kết với phụ huynh về xe đưa đón, tổ chức bán trú và hỗ trợ kinh phí; đồng thời công khai các khoản thu, chi. Địa phương cũng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ tuyến đường từ thôn Tiến Sơn đến thôn 10 và phân công tổ công tác đến từng hộ, vận động những gia đình còn cho con nghỉ học đưa các em trở lại trường.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, sau lễ khai giảng năm học 2026-2027, nhiều phụ huynh có con học tại điểm lẻ Tiến Sơn chưa đồng thuận với chủ trương giải thể điểm trường, chuyển học sinh về điểm chính và các phân hiệu Trường tiểu học Quỳnh Tam. Ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trực tiếp đến điểm lẻ Tiến Sơn, kiểm tra cơ sở vật chất và đối thoại với phụ huynh cùng chính quyền địa phương để tìm phương án đưa học sinh trở lại trường. Chiều 27/9, ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục về xã Quỳnh Tam kiểm tra thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc quanh việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn.