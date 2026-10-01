127 học sinh chưa đến trường, Nghệ An yêu cầu trở lại lớp từ ngày 2/10

Chiều 1/10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối thoại với cha mẹ học sinh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, về việc giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn thuộc Trường tiểu học Quỳnh Tam. Sau cuộc đối thoại, tỉnh yêu cầu đưa toàn bộ học sinh trở lại trường từ ngày 2/10, đồng thời đưa ra nhiều phương án hỗ trợ việc đi lại, ăn trưa.

Cuộc đối thoại diễn ra khi năm học 2026-2027 bước sang tuần thứ tư nhưng 127 học sinh vẫn chưa đến lớp. Nguyên nhân là một bộ phận phụ huynh chưa đồng thuận với việc chuyển con em từ điểm trường lẻ về điểm trường chính và phân hiệu.

Phụ huynh lo con đi học xa

Theo ông Mai Văn Lam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, điểm trường Tiến Sơn được xây dựng, đưa vào sử dụng từ năm 1998 với 5 phòng học cấp 4.

Sau 28 năm, nhiều hạng mục xuống cấp. Trong đó, 3 phòng học có nguy cơ cao sập mái ngói, không đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Điểm trường cũng không có các phòng học chức năng để đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay. Năm học 2026-2027, điểm trường có 5 nhóm lớp với 166 học sinh.

Chiều 1/10, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, chủ trì đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam. Ảnh: Song Hoàng

Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ hơn, có các phòng học chức năng và tổ chức ăn bán trú.

Từ ngày 5/9, nhà trường bố trí 3 xe đưa đón học sinh từ Tiến Sơn đến trường. Tuy nhiên, đến ngày 1/10 vẫn còn 127 em chưa trở lại lớp.

Tại cuộc đối thoại, điều phụ huynh nhắc đến nhiều nhất không phải là việc điểm trường cũ có xuống cấp hay không, mà là con đường đến trường mới của những đứa trẻ.

Bà Đinh Thị Thanh, phụ huynh em Nguyễn Giá Thịnh, học sinh lớp 3, cho rằng đưa học sinh về điểm trường chính có thể giúp các em được học trong điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển 7-12km mỗi ngày khiến gia đình lo lắng về sức khỏe, tâm lý và an toàn giao thông của trẻ.

Phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Ảnh: Song Hoàng

Theo bà Thanh, chi phí đưa đón và tiền ăn bán trú nếu kéo dài cũng là khoản đáng kể đối với những gia đình đông con, hộ nghèo. "Những học sinh nhỏ tuổi như lớp 1, lớp 2 đi xa như vậy, gia đình nào cũng có người đưa đón thì còn được. Nhưng không phải nhà nào cũng có điều kiện", một phụ huynh nêu tại cuộc đối thoại.

Bà Nguyễn Thị Thường, đại diện phụ huynh và người dân thôn Tiến Sơn, cho biết nếu điểm trường tiếp tục được duy trì, người dân sẵn sàng huy động nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa những hạng mục xuống cấp, tạo điều kiện cho con em được học gần nhà. Một số phụ huynh cũng đề nghị làm rõ những khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại điểm trường trong những năm trước và việc sử dụng các khoản tiền này.

Theo ông Lam, trong giai đoạn 2021-2025, UBND xã Tân Sơn (cũ) đã huy động nguồn xã hội hóa xây dựng hai nhà học 2 tầng với 20 phòng học ở khu vực trung tâm, đồng thời chi gần 185 triệu đồng sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất tại điểm trường Tiến Sơn. Các khoản đầu tư này, theo lãnh đạo xã, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công khai và thanh quyết toán theo quy định.

Cam kết hỗ trợ để học sinh trở lại lớp

Trước những lo lắng của phụ huynh, chính quyền xã Quỳnh Tam đưa ra phương án hỗ trợ trực tiếp cho học sinh. Ông Mai Văn Lam cho biết, xã sẽ vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ 100% chi phí xe đưa đón, tương đương 400.000 đồng/học sinh/tháng và tiền ăn bán trú 500.000 đồng/học sinh/tháng trong năm học 2026-2027.

Hiện 3 xe ô tô đã được bố trí đưa đón học sinh từ Tiến Sơn đến trường. Ảnh: Song Hoàng.

Hiện 3 xe ô tô đã được bố trí đưa đón học sinh từ Tiến Sơn đến trường. Địa phương cũng đã đầu tư tuyến đường mới gần 20 tỉ đồng, giúp rút ngắn quãng đường từ thôn Tiến Sơn đến trường. Nhà trường cam kết hỗ trợ đồ dùng học tập, bố trí giáo viên chủ nhiệm và giáo viên có chuyên môn để các em nhanh chóng bắt kịp chương trình.

Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT Nghệ An, cho rằng việc 127 học sinh chưa đến trường sau gần một tháng sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu chương trình so với các bạn cùng trang lứa.

Theo ông Hoa, việc sắp xếp điểm trường nhằm tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để học sinh được học trong môi trường có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có Tin học, Ngoại ngữ và các hoạt động giáo dục như STEM.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn phụ huynh chia sẻ, sớm đưa con em tới trường. Ảnh: Song Hoàng

Tại cuộc đối thoại, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chia sẻ với những băn khoăn của phụ huynh nhưng cho rằng điểm trường Tiến Sơn đã xuống cấp, không còn đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất dạy học nên việc giải thể là cần thiết. "Đừng để thiệt thòi đổ lên các cháu. Các cháu phải được đến trường. Còn có vấn đề gì bất cập thì phụ huynh đề xuất để điều chỉnh, chúng ta phải đặt quyền lợi con trẻ lên trên hết", ông Thành nói.

Ông Thành yêu cầu từ ngày 2/10, toàn bộ học sinh phải trở lại trường, bảo đảm quyền học tập của các em. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, xã Quỳnh Tam có trách nhiệm bố trí xe đưa đón an toàn và hỗ trợ ăn trưa cho học sinh. Nếu ngân sách xã không đủ, Sở Tài chính được giao tham mưu cấp bổ sung kinh phí, bảo đảm việc ăn trưa cho học sinh.

Nhà trường có trách nhiệm đồng hành với phụ huynh, xây dựng kế hoạch dạy bù để học sinh theo kịp chương trình. Sở Xây dựng được yêu cầu đẩy nhanh tuyến đường kết nối, rút ngắn khoảng cách từ thôn Tiến Sơn đến trường.

Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an toàn trong việc đưa đón học sinh và xử lý các hành vi cản trở quyền học tập của trẻ em theo quy định.

Sau cuộc đối thoại, bài toán trước mắt không còn là tranh luận điểm trường cũ nên giữ hay giải thể, mà là làm thế nào để 127 học sinh trở lại lớp từ ngày 2/10 mà không gia đình nào phải quá lo lắng về con đường đến trường.