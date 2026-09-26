127 hộ dân bốc thăm lô đất khu tái định cư Dự án mỏ sắt Nà Rụa

Đây là lần thứ 3 phường tổ chức bốc thăm, trong đợt này, có 127 hộ gia đình, cá nhân tham gia, với tổng số 163 lô đất được đưa ra lựa chọn tại các khu từ C1 - C12 và B4.

Các hộ dân dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án phường công khai phương án bốc thăm, danh sách các hộ được giao đất, số lượng lô đất, vị trí, diện tích, đơn giá và sơ đồ quy hoạch khu tái định cư 2; thông tin về tiến độ hạ tầng, quy trình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng. Các nội dung được trao đổi, làm rõ trước khi tiến hành bốc thăm, tạo điều kiện để người dân nắm đầy đủ thông tin và thống nhất với phương án thực hiện.

Kết quả, đã xác định được 154 lô đất tái định cư. Mức giá thu tiền sử dụng đất đối với các lô tái định cư trong đợt này khoảng 7,2 - 7,5 triệu đồng/m², tùy theo vị trí lô đất. Sau khi có kết quả bốc thăm, các cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tạo điều kiện để các gia đình sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.