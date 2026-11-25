Chương trình "126 Chuyển động" là điểm hẹn của quý khán giả vào lúc 20 giờ hàng ngày. Với dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ, chương trình sẽ luôn đồng hành, mang đến những góc nhìn trực diện về nhịp sống hối hả, những câu chuyện dân sinh nóng hổi và cả những nút thắt đang chờ được tháo gỡ tại các địa phương.

Tiến Bình