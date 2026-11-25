126 Chuyển động | 25/11/2026
Xã Ứng Hòa trao 320 triệu đồng hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết; Xã Thanh Oai: Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; Xã Vĩnh Thanh công bố điều chỉnh ô quy hoạch 3.4.1 đường Nhật Tân – Nội Bài... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Chương trình "126 Chuyển động" là điểm hẹn của quý khán giả vào lúc 20 giờ hàng ngày. Với dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ, chương trình sẽ luôn đồng hành, mang đến những góc nhìn trực diện về nhịp sống hối hả, những câu chuyện dân sinh nóng hổi và cả những nút thắt đang chờ được tháo gỡ tại các địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/126-chuyen-dong-25-11-2026-246261125200641746.htm