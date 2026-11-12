126 Chuyển động | 12/11/2026

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra tại 5 điểm chính trên địa bàn Thủ đô. Những ngày này, bầu không khí sáng tạo đã lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều không gian di sản và phố nghề. Tại khu vực chợ Đồng Xuân, nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế trong và ngoài nước đã trực tiếp đến đây thực hiện dự án của mình.