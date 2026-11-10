126 Chuyển động | 10/11/2026

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc quản lý Nhà nước trên địa bàn xã Thiệu Tiến tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng giải quyết kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa phương.