126 Chuyển động | 06/11/2026
Đảng ủy xã Hương Sơn trao Huy hiệu Đảng cho 119 đảng viên; Đảng bộ xã Nội Bài có 154 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng; Phường Yên Nghĩa trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Chương trình "126 Chuyển động" là điểm hẹn của quý khán giả vào lúc 20 giờ hàng ngày. Với dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ, chương trình sẽ luôn đồng hành, mang đến những góc nhìn trực diện về nhịp sống hối hả, những câu chuyện dân sinh nóng hổi và cả những nút thắt đang chờ được tháo gỡ tại các địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/126-chuyen-dong-06-11-2026-246261106172606336.htm