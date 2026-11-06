126 Chuyển động | 06/11/2026

Bằng tình yêu nghề dệt được nhen nhóm từ thuở ấu thơ, chị Phạm Thị Sung (SN 1992) ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi) đã thổi một làn gió tươi mới vào thổ cẩm Hrê. Khi những sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh ra đời, cô gái trẻ không chỉ đưa di sản của tổ tiên đến gần hơn với thị trường, mà còn mở ra sinh kế mới cho nhiều phụ nữ trong làng.