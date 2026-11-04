126 Chuyển động | 04/11/2026

Từ ngày 5 đến 7.11 (nhằm ngày 27 - 29.9 năm âm lịch) phường Hà Tiên, tỉnh An Giang tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 263 năm ngày mất Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) và 246 năm ngày mất của ông Mạc Thiên Tích. Đây là dịp tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, đồng thời quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của vùng đất Hà Tiên.