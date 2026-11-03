126 Chuyển động | 03/11/2026
Đảng bộ xã Thanh Oai trao Huy hiệu Đảng cho 159 đảng viên; 178 đảng viên đảng bộ xã Đoài Phương nhận Huy hiệu Đảng; 712 thanh niên phường Phương Liệt tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Chương trình "126 Chuyển động" là điểm hẹn của quý khán giả vào lúc 20 giờ hàng ngày. Với dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ, chương trình sẽ luôn đồng hành, mang đến những góc nhìn trực diện về nhịp sống hối hả, những câu chuyện dân sinh nóng hổi và cả những nút thắt đang chờ được tháo gỡ tại các địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/126-chuyen-dong-03-11-2026-246261103181320852.htm