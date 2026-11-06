125 tác phẩm mỹ thuật kết nối bản sắc và sáng tạo đương đại

Ngày 5/11, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Triển lãm mỹ thuật quốc tế lần thứ 2 với chủ đề “Hòa sắc hội nhập” (Blending Colors, Embracing Integration) chính thức khai mạc, giới thiệu 125 tác phẩm của các họa sĩ, giảng viên, nghệ sĩ và người học trong nước, quốc tế.

Sự kiện mở ra không gian giao lưu nghệ thuật đa sắc thái, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động đào tạo, sáng tạo và hợp tác quốc tế của nhà trường nhân kỷ niệm 56 năm ngày thành lập (7/11/1970 - 7/11/2026).

Với 125 tác phẩm được tuyển chọn, triển lãm mang đến bức tranh đa dạng về đề tài, chất liệu, kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình. Mỗi tác phẩm là một dấu ấn sáng tạo riêng, góp phần tạo nên cuộc đối thoại giữa bản sắc cá nhân, văn hóa dân tộc và nghệ thuật đương đại.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức, PGS.TS Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - cho biết triển lãm lần thứ 2 được thực hiện với sự phối hợp của các đối tác quốc tế và sự tham gia đông đảo hơn của các tác giả trong nước.

Theo ông, “Hòa sắc hội nhập” không chỉ là khái niệm trong ngôn ngữ hội họa, thể hiện nghệ thuật kết hợp các gam màu để tạo nên một chỉnh thể hài hòa, mà còn hàm chứa ý nghĩa rộng hơn về sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và thủ pháp đương đại, giữa các trường phái tạo hình phương Đông và phương Tây.

Đó cũng là tâm thế của nghệ sĩ Việt Nam khi bước vào đối thoại với thế giới bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật của mình: chủ động tiếp thu những tìm tòi mới nhưng không đánh mất cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc.

Tham gia triển lãm có các họa sĩ, giảng viên, nhà sáng tác đến từ những trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, cùng nghệ sĩ hoạt động độc lập, học viên cao học và nghiên cứu sinh của nhà trường. Các tác phẩm được hội đồng chuyên môn thẩm định, tuyển chọn dựa trên giá trị nghệ thuật, chất lượng tạo hình và khả năng thể hiện tinh thần chủ đề. Trong đó, nhiều tác phẩm từng được ghi nhận tại các giải thưởng, triển lãm mỹ thuật uy tín trong nước và quốc tế.

Công chúng tham quan không gian triển lãm. Ảnh: BTC

Một điểm nhấn của triển lãm là sự hiện diện song hành giữa sáng tác của giảng viên và người học. Theo PGS.TS Đào Đăng Phượng, đây là cách để nhà trường gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn sáng tạo nghệ thuật. Người thầy cần duy trì thực hành sáng tác để tăng sức thuyết phục cho bài giảng, trong khi sinh viên cần được tiếp xúc với đời sống mỹ thuật đương đại ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thông qua không gian trưng bày chung, người học có cơ hội tiếp cận những tìm tòi nghệ thuật mới, đối thoại với các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, từ đó tích lũy kinh nghiệm sáng tác, bồi đắp ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa.

Một số tác phẩm hội họa đặc sắc trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thành lập trường, ngày 6/11, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư với chủ đề “Nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên số”, tập trung trao đổi những vấn đề mới đặt ra đối với hoạt động sáng tạo và đào tạo nghệ thuật trong bối cảnh chuyển đổi số.