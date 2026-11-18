Toà nhà CT6 Kiến Hưng

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6302/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 phê duyệt danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ; phải cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng và giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 CT6 Kiến Hưng được tồn tại có điều kiện

Cụ thể, công trình, phần công trình được tồn tại có điều kiện: tòa CT6A, CT6B, CT6C với 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 (tòa CT6A 640 căn hộ; tòa CT6B 409 căn hộ; tòa CT6C 409 căn hộ);

Căn hộ tại phần công trình cao tầng phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng 125 căn hộ tại tầng 2, tầng 3 khối đế (theo thực tế xây dựng) các tòa CT6A (59 căn hộ), CT6B (37 căn hộ), CT6C (29 căn hộ);

Nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện: 28 nhà ở thấp tầng có hơn 50% diện tích xây dựng công trình nằm ngoài đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Nhà ở thấp tầng phải di dời, phá dỡ: 10 nhà ở thấp tầng không đáp ứng tiêu chí do có hơn 50% diện tích xây dựng công trình nằm trong đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nhà trẻ, đường giao thông), ký hiệu theo hợp đồng mua bán: LK1-1A, LK01-Vị trí 1B, LK01-Vị trí 13, LK1-14, LK01-Vị trí 15, LK1-VT16, LK01-Vị trí 17, LK02-Vị trí 17, LK02-Vị trí 18, LK02-Vị trí 19).

Một góc CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Lan Dương

Điều kiện tồn tại các công trình ở CT6 Kiến Hưng

Các tòa CT6A, CT6B, CT6C được tồn tại có điều kiện khi Chủ đầu tư hoàn thành việc di dời, hoàn trả công năng, chuyển đổi công năng khu vực khối đế; phá dỡ 10 nhà ở thấp tầng nêu trên; thực hiện giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại Điều 2 Quyết định này; duy trì điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

28 nhà ở thấp tầng được tồn tại phải cải tạo, chỉnh trang phù hợp với phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

Chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nghị quyết và pháp luật có liên quan.

Giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại CT6 Kiến Hưng

Quyết định số 6302/QĐ-UBND cũng đã phê duyệt giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu của Dự án, bao gồm chức năng công cộng của phần diện tích khối đế sau khi di dời.

Chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo, hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng sau khi hoàn thành việc di dời cư dân; đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu bảo đảm tiến độ. Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù, rút gọn quy định.

Kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư do Chủ đầu tư chi trả; không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện đúng tiến độ, phương án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm của Chủ đầu tư.

Chi tiết Quyết định số 6302/QĐ-UBND ngày 17/11/2026:

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