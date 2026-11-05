125 bộ phim góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) vừa công bố danh sách 125 bộ phim được tuyển chọn tham gia các chương trình chính thức. Sự kiện diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026 tại Hà Nội, với sự góp mặt của các tác phẩm đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ban tổ chức, danh sách phim được lựa chọn trên cơ sở Điều lệ Liên hoan phim, cùng kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Chung tuyển phim.

Các tác phẩm được phân chia thành nhiều chương trình, gồm phim dự thi, toàn cảnh điện ảnh thế giới và điện ảnh Việt Nam đương đại. Trong đó, hạng mục phim dài dự thi có 12 tác phẩm, phim ngắn dự thi có 25 phim. Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới giới thiệu 27 phim, Phim ngắn toàn cảnh có 23 phim và tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản gồm 8 phim.

Bên cạnh đó, chương trình phim Việt Nam đương đại có 18 tác phẩm, chương trình phim ngắn giới thiệu 12 phim.

Phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" dự thi hạng mục phim dài tại HANIFF VIII. Ảnh: Đoàn phim

Với 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, HANIFF VIII mang đến bức tranh đa dạng về điện ảnh thế giới, từ thể loại, phong cách sáng tạo đến những sắc thái văn hóa khác nhau. Đây cũng là dịp để khán giả Thủ đô tiếp cận nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế, đồng thời khám phá những sáng tạo mới của các nhà làm phim Việt Nam.

Mang thông điệp “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, HANIFF VIII do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Liên hoan phim hướng tới tôn vinh những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, giàu tính nhân văn và dấu ấn sáng tạo; đồng thời phát hiện các tài năng mới, thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.

Ngoài hoạt động trình chiếu phim dự thi và các chương trình phim Việt Nam, quốc tế, Liên hoan phim còn tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm chuyên môn, tạo không gian gặp gỡ giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất và đơn vị phát hành.

Thông qua chuỗi hoạt động này, HANIFF VIII kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội hợp tác điện ảnh quốc tế, quảng bá điện ảnh Việt Nam và đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng.