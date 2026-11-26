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Phát biểu tại họp báo giới thiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim nhấn mạnh, HANIFF VIII là sự tiếp nối hành trình 7 kỳ tổ chức, với những nỗ lực không ngừng trong xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng, quy mô của một sự kiện điện ảnh mang tầm vóc quốc tế.

Với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, Liên hoan giới thiệu những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, nhân văn và là cầu nối văn hóa, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa các nền điện ảnh.

Họp báo giới thiệu Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, ngày 26/11. Ảnh: Phạm Sỹ

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, ý nghĩa này càng rõ nét trong bối cảnh Đảng và Nhà nước dành quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Điện ảnh vừa là một loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa rộng rãi, vừa là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá sức mạnh mềm quốc gia.

Thông qua Liên hoan phim thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh; mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, ý nghĩa của HANIFF VIII càng rõ nét trong bối cảnh Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển văn hóa. Ảnh: Phạm Sỹ

"Được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Liên hoan phim cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách và Hà Nội nghìn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; một Thủ đô giàu bản sắc văn hóa, thanh lịch, thân thiện, năng động và sáng tạo", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Bữa tiệc điện ảnh đa sắc

HANIFF VIII quy tụ 124 phim dài và phim ngắn của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lễ khai mạc diễn ra tối 28/11, lễ bế mạc và trao giải thưởng diễn ra tối 2/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. So với kỳ Liên hoan lần thứ VII năm 2024 với 117 phim, số lượng tác phẩm tham dự tiếp tục tăng, cho thấy sức hút và phạm vi giao lưu ngày càng mở rộng của HANIFF.

Trong số 124 tác phẩm có 37 phim dự thi, gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn; 49 phim thuộc Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama), 30 phim thuộc Chương trình Phim Việt Nam đương đại và 8 phim trong Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường chỉ ra nhiều điểm mới của HANIFF VIII. Ảnh: Phạm Sỹ

Trong số 12 phim dài dự thi, có 7 phim là đại diện các nước dự thi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 vào năm 2027. Đó là các phim: Elephant in the Fog, Everytime, Hold on to Me, Silent Friend, Ben’imana, Becoming Human và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh cũng được lựa chọn là phim khai mạc Liên hoan, với buổi chiếu lúc 15h ngày 28/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, có sự tham dự và giao lưu của đạo diễn cùng đoàn làm phim.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan phim đến từ nhiều nền điện ảnh thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, tạo nên một không gian đa dạng về ngôn ngữ điện ảnh, phong cách sáng tạo và góc nhìn văn hóa. Đây cũng là cơ hội để điện ảnh Việt Nam giới thiệu những sáng tạo mới với bạn bè quốc tế, đồng thời giúp công chúng trong nước tiếp cận các tác phẩm đặc sắc của thế giới.

Bên cạnh chương trình phim dự thi, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản giới thiệu 8 phim hoạt hình, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng như Vùng đất linh hồn (Spirited Away), 5 Centimeters per Second và Your Name. Cùng với hoạt động trình chiếu, hội thảo về chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình Nhật Bản sẽ tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, gợi mở những hướng đi cho hoạt hình Việt Nam.

HANIFF VIII có sự tham gia của khoảng 350 đại biểu, khách mời quốc tế, gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà sản xuất, phát hành và doanh nghiệp điện ảnh. Tổng số khách mời, đại biểu trong nước và quốc tế dự kiến khoảng 1.000 người.

Thúc đẩy hợp tác, mở rộng thị trường

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, một trong những điểm mới đáng chú ý của HANIFF VIII là việc lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số (VFM. Đây được xem là bước mở rộng quan trọng, đưa hoạt động kết nối từ không gian giao lưu nghệ thuật sang lĩnh vực giao dịch, đầu tư và hợp tác kinh doanh điện ảnh.

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú phát biểu tại Họp báo, ghi nhận đóng góp của HANIFF với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Ảnh: Phạm Sỹ

VFM có quy mô khoảng 3.000m2, gần 60 gian hàng, với sự xác nhận tham gia của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 71 nhà mua phim quốc tế. Các hoạt động chính gồm giới thiệu doanh nghiệp, dự án và nội dung; kết nối giao thương B2B; mua bán, trao đổi bản quyền; hợp tác sản xuất, đầu tư và các hội thảo chuyên ngành.

Cùng với VFM, Chợ Dự án làm phim HANIFF VIII tiếp tục mở ra cơ hội kết nối giữa các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các nhà đầu tư, chuyên gia và đơn vị phát hành trong nước, quốc tế.

10 dự án được lựa chọn tham gia vòng thuyết trình, trong đó có 5 dự án Việt Nam: Bột và hoa; Bạn muốn hẹn hò?; Nhất quyết không nghèo; Thiên An; Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny; cùng 5 dự án nước ngoài đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ, Campuchia và Bangladesh.

Điểm nhấn khác là Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh (HANIFF Rising Stars Campus), với các lớp chuyên sâu về kỹ năng diễn xuất và thử vai quốc tế do ba chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ hướng dẫn. Chương trình cũng hỗ trợ số hóa hình ảnh diễn viên bằng công nghệ AI Avatar, mở rộng khả năng tham gia các dự án điện ảnh ứng dụng AI, quảng cáo, sản xuất nội dung số và các sản phẩm giải trí thế hệ mới...

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, HANIFF VIII tiếp tục chú trọng đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Các bộ phim được trình chiếu tại 7 cụm rạp trên địa bàn Hà Nội, kết hợp những buổi chiếu ngoài trời tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và Sơn Tây.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, từ việc kết nối các nhà làm phim với nhà đầu tư, mở rộng cơ hội giao dịch bản quyền, hợp tác sản xuất đến đào tạo nhân lực và phát triển tài năng trẻ, HANIFF VIII hướng tới một không gian hoạt động đa chiều. Những kết nối ấy giúp HANIFF tiếp tục khẳng định vị thế, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh khu vực và quốc tế.