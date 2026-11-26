HANIFF VIII do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội chỉ đạo; Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội, cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức. Với chủ đề “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”, Liên hoan phim (LHP) là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực trong việc triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin tại buổi họp báo ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, HANIFF VIII, từ gần 870 bộ phim đăng ký tham dự, Ban Tổ chức LHP đã tuyển chọn được 124 phim dài và phim ngắn của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì buổi họp báo.

Được tổ chức tại Hà Nội, LHP là cầu nối văn hóa, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa các nền điện ảnh; giới thiệu những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nhân văn. LHP cũng là sự kiện nhằm tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành và các tổ chức điện ảnh; mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Quy mô và sự đa dạng của các tác phẩm tham dự tạo nên không gian giao lưu điện ảnh phong phú, nơi các nền văn hóa, phong cách sáng tạo và góc nhìn nghệ thuật có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ. Đây cũng là dịp để giới thiệu những thành tựu, sáng tạo của điện ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời giúp khán giả trong nước tiếp cận với những tác phẩm điện ảnh đặc sắc của thế giới.

Dự kiến, Lễ Khai mạc (20h ngày 28/11) và Bế mạc - Trao giải thưởng của LHP (20h ngày 2/12) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV). Dự LHP có 1.000 khách mời và đại biểu trong nước và quốc tế.

Đại diện các đơn vị tổ chức thực hiện trao đổi với báo chí tại buổi họp.

Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng chung tuyển đã chọn 12 phim dài dự thi của Nga, Hoa Kỳ, Campuchia, Đức, Vương quốc Anh, Argentina, Hungary, Đức, Pháp, Gabon, Hy Lạp, Philippines, Nepal. 7 phim trong số này là đại diện các nước dự thi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 vào năm 2027: “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”, “Elephant in the Fog”, “Everytime”, “Hold on to Me”, “Silent Friend”, “Ben’imana”, “Becoming Human”.

Về phim ngắn có 25 tác phẩm dự thi, trong đó có 12 phim nước ngoài, 13 phim Việt Nam bao gồm các thể loại tài liệu, hoạt hình, phim truyện. Trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản sẽ trình chiếu 8 phim hoạt hình, trong đó có “Spirited Away” (tựa tiếng Việt: Vùng đất linh hồn), tác phẩm từng giành giải thưởng Gấu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2002 và giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc lần thứ 75, năm 2003.

Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới (Panorama) có 49 phim, bao gồm 27 phim dài và 22 phim ngắn. Chương trình phim Việt Nam đương đại có 30 phim thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Buổi họp báo có sự tham dự của đại diện các đơn vị, đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí.

Trong khuôn khổ LHP có nhiều hoạt động đáng chú ý như: Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim và Ngày Văn hóa Việt Nam từ 18 – 24/11 trên cả nước; Triển lãm “Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” tại VEC; Triển lãm “Hà Nội qua những khuôn hình” tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội; các hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản: Chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”, “Quảng bá và kết nối Điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế”; Triển lãm phim, truyền hình và nội dung số với gần 60 gian hàng của 34 đơn vị đến từ 14 quốc gia; Chương trình Ươm mầm tài năng - Haniff Campus; Chợ dự án làm phim; tham quan làng nghề Bát Tràng, Hà Nội.

Giải thưởng của LHP bao gồm: - Phim dài xuất sắc nhất, trị giá 132.500.000 đồng (tương đương 5.000 USD); - Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 79.500.000 đồng (tương đương 3.000 USD); - Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất, trị giá 79.500.000 đồng (tương đương 3.000 USD); - Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, trị giá 79.500.000 đồng (tương đương 3.000 USD); - Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất, trị giá 79.500.000 đồng (tương đương 3.000 USD); - Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài trị giá 53.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD); - Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 53.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD); - Đạo diễn trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi) trị giá 53.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD); - Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn trị giá 26.500.000 đồng (tương đương 1.000 USD); - Giải Mạng lưới các Ủy ban điện ảnh Châu Á (AFCNet); - Giải phim Việt Nam được khán giả yêu thích trong chương trình phim Việt Nam đương đại. - Giải thưởng Hà Nội của UBND TP Hà Nội dành cho phim dài xuất sắc nhất trị giá 100.000.000 đồng; phim ngắn xuất sắc nhất trị giá 50.000.000 đồng.

Trong buổi chiếu khai mạc là “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sẽ giao lưu với khán giả vào chiều 28/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Phim tham dự LHP được chiếu tại 7 cụm rạp, từ ngày 28/ 11 – 2/12, trong đó, các buổi chiếu phim tại 3 cụm rạp: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - 87 Láng Hạ, Ô Chợ Dừa; Beta Cinema Giải Phóng - Imperial Plaza, 360 Giải Phóng; Cine Star Hà Đông - The LinC Parkcity và 165 Lê Trọng Tấn kết hợp ra mắt các đoàn làm phim.

18 bộ phim trong chương trình Phim Việt Nam đương đại sẽ được chiếu tại 4 cụm rạp: Lotte Kosmo Tây Hồ - Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La; BHD Star Cineplex Phạm Ngọc Thạch - TTTM Vincom, số 2 Phạm Ngọc Thạch; CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh, 54 Nguyễn Chí Thanh; Galaxy Cinema Mipec Long Biên, số 2 Long Biên.

Chương trình Chiếu phim ngoài trời giới thiệu 10 phim truyện, phim ngắn, phim hoạt hình. Các buổi chiếu bắt đầu vào 18h30 tại Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Sơn Tây. Cụ thể,4 bộ phim hoạt hình Việt Nam: “Liên kết”, “Chú bé loắt choắt”, “Những viên bi sắc màu”, “Pooc-Ba-Ga” và phim truyện “Mùi cỏ cháy” chiếu ngày 28 /11, tại Phường Sơn Tây (Khu vực trước cửa Trung tâm Văn hóa Thể thao, phố đi bộ Phan Chu Trinh, phường Sơn Tây, TP Hà Nội);

Phim ngắn “Cựu binh phố cổ” và phim truyện “Hẹn em ngày nhật thực” chiếu ngày 29/11 tại số 16 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm. Phim ngắn “Mầm nhớ” và phim truyện “Hẹn em ngày nhật thực” chiếu ngày 1/12 tại phường Ba Đình (Quảng trường vườn hoa Lê Nin, phố Điện Biên Phủ);

Phim ngắn toàn cảnh quốc tịch Pháp “One Upon a Bridge in Vietnam II” và phim truyện “Con kể ba nghe” chiếu ngày 2/12 tại phường Cầu Giấy (Công viên Cầu Giấy, đường Thành Thái).