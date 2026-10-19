123 ngày mất cả cha lẫn mẹ và câu hỏi xé lòng của trẻ lên 3: Bà ơi, bố mẹ đâu?

Căn nhà nhỏ ở thôn Vòng Huyện (xã Bố Hạ) từng đầy ắp tiếng cười giờ đây chìm trong vẻ quạnh quẽ, tang thương. Sau biến cố dồn dập, mái ấm ấy chỉ còn lại đôi vợ chồng già: ông Nguyễn Như Bẩy (SN 1956), bà Nguyễn Thị Phường (SN 1959), cùng ba đứa cháu thơ dại: Thế Huy (12 tuổi), Thảo Nhi (6 tuổi) và Bảo Ngọc vừa tròn 3 tuổi.

Ngày 5/12/2025, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990) được gia đình phát hiện đã qua đời trong phòng ngủ. Hơn 4 tháng sau, ngày 8/4/2026, anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984), chồng chị, cũng đột tử trong phòng ngủ. Hai người lần lượt rời đi, để lại ba đứa con còn quá nhỏ để tự hiểu hết chuyện gì đã xảy ra.

Chị Hạnh mất cuối năm 2025. (Ảnh: GĐCC)

Trước khi qua đời, chị Hạnh làm việc tại Trạm Y tế Đồng Kỳ, xã Đồng Kỳ. Anh Hùng là công nhân điện của xã Yên Thế. Hai vợ chồng là nguồn thu nhập chính, cũng là người trực tiếp chăm sóc ba con. Sau cái chết của chị Hạnh, gia đình còn chưa kịp nguôi ngoai thì biến cố thứ hai ập đến.

Ngày anh Hùng mất, căn nhà lại một lần nữa chìm trong tang tóc. Với ông Nguyễn Như Bẩy và bà Nguyễn Thị Phường, đó không chỉ là nỗi đau mất con mà còn là lúc họ phải đối diện với câu hỏi: Ai sẽ nuôi ba đứa trẻ?

Ông Bẩy bị tai biến nhiều năm, sức khỏe ngày càng yếu, không còn khả năng lao động. Bà Phường tuổi đã cao nhưng từ đó phải một mình quán xuyến gia đình, chăm chồng bệnh và nuôi ba cháu.

Huy 12 tuổi, đủ lớn để hiểu cha mẹ không còn nữa. Nhi mới 6 tuổi, còn Bảo Ngọc vừa lên 3. Những đứa trẻ vẫn cần người đưa đón, một bữa cơm đủ đầy, tiền học và những chăm sóc rất đỗi bình thường mà trước đây cha mẹ các em vẫn lo.

Giờ tất cả dồn lên đôi vai người bà. “Các cháu còn nhỏ quá. Đứa lớn còn hiểu chuyện, chứ hai đứa nhỏ cứ hỏi bố mẹ đâu. Tôi nghe mà không biết phải nói thế nào”, bà Phường kể.

Sau hai đám tang, cuộc sống của gia đình không dừng lại. Ba đứa trẻ vẫn phải đi học, ông Bẩy vẫn cần thuốc men và chăm sóc, còn những khoản sinh hoạt mỗi ngày vẫn phải thanh toán.

Bà Phường không có việc làm ổn định. Sức khỏe và tuổi tác cũng khiến bà khó có thể kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người chồng bị tai biến nhiều năm, gần như không thể chia sẻ gánh nặng chăm sóc gia đình. “Trước đây còn có vợ chồng nó. Bây giờ hai đứa mất cả, một mình tôi không biết xoay xở thế nào”, bà nói.

Nỗi lo lớn hơn của bà là khoản vay ngân hàng mà vợ chồng anh Hùng để lại. Theo bà Phường, trước khi qua đời, anh Hùng và chị Hạnh có một khoản vay chưa thanh toán. Gia đình chưa kịp giải quyết thì hai người lần lượt qua đời. Với người phụ nữ gần 70 tuổi, không có nguồn thu nhập ổn định, khoản nợ ấy trở thành gánh nặng quá lớn.

Căn nhà gia đình đang ở cũng vì thế trở thành nỗi canh cánh. Bà sợ một ngày không còn khả năng trả nợ, ba đứa cháu sẽ mất nơi ở vốn là chỗ dựa cuối cùng sau khi mất cha mẹ.

“Giờ tôi chỉ sợ không giữ được căn nhà cho các cháu. Chúng nó đã mất bố mẹ rồi, nếu sau này không có chỗ ở thì tôi không biết phải làm sao”, bà Phường nói. Trong căn nhà ấy, những vật dụng của anh Hùng và chị Hạnh vẫn còn đó. Nhưng người từng sử dụng chúng không còn trở về. Ba đứa trẻ phải học cách sống trong một ngôi nhà thiếu đi hai người quan trọng nhất.

Huy, Nhi và Bảo Ngọc vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Huy sẽ còn những năm học phổ thông, Nhi và Bảo Ngọc còn những ngày đầu đến trường. Những điều tưởng như bình thường với nhiều đứa trẻ giờ lại trở thành nỗi lo lớn của người bà.

Bà Phường nói mình không dám nghĩ xa. Điều bà mong nhất lúc này là có thể nuôi ba cháu lớn lên, để các em không phải bỏ học vì hoàn cảnh. “Bố mẹ các cháu mất rồi, tôi chỉ mong các cháu được đi học, có cơm ăn, có chỗ ở. Tôi còn khỏe ngày nào thì cố chăm chúng ngày ấy”, bà nói.

Ngoài sân, ba đứa trẻ vẫn chơi với nhau như những đứa trẻ cùng trang lứa. Chỉ có người lớn biết rằng phía sau những trò chơi ấy là khoảng trống quá lớn. Chưa đầy một năm, các em mất cả cha lẫn mẹ. Người ở lại là ông nội bệnh tật và người bà đã gần 70 tuổi, đang cố giữ mái nhà và tuổi thơ cho ba đứa trẻ bằng đôi vai ngày một yếu đi.

3 đứa trẻ thơ bên di ảnh của bố mẹ. (Ảnh: Hồng Loan)

Bà Hoàng Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bố Hạ, cho biết gia đình bà Phường đang ở hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Chỉ trong hơn 4 tháng, ba cháu nhỏ mất cả mẹ lẫn cha. Ông Bẩy bị tai biến nhiều năm, sức khỏe yếu, còn bà Phường tuổi cao nhưng phải chăm chồng và nuôi cả ba cháu”, bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội đã thăm hỏi, động viên và vận động hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, về lâu dài, ba đứa trẻ vẫn cần một nguồn hỗ trợ ổn định để duy trì việc học và cuộc sống.

Điều khiến địa phương lo lắng không chỉ là những khoản chi trước mắt mà còn là tương lai của ba đứa trẻ khi người trực tiếp nuôi dưỡng các em đã tuổi cao, còn ông Bẩy mang bệnh nhiều năm. “Địa phương rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để ba cháu có điều kiện sinh hoạt, học tập và giữ được nơi ở ổn định. Sự giúp đỡ lúc này rất thiết thực với các cháu và ông bà”, bà Hằng chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình ba bé Nguyễn Thế Huy, Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Thị Bảo Ngọc xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26037 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.