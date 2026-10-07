122 điểm có nguy cơ ngập khi mưa lớn, triều cường ở TP.HCM

122 điểm có nguy cơ ngập

TP.HCM đang bước vào mùa mưa, trong khi triều cường tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa lớn kết hợp nước dâng có thể khiến nhiều tuyến đường ngập, gây ùn ứ, phương tiện chết máy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình này, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập trên địa bàn thành phố. Trong đó, 83 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm có nguy cơ ngập do triều cường.

Các điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn gồm nhiều tuyến đường, nút giao thường xuyên có mật độ phương tiện cao như Lý Thường Kiệt, ngã tư Bảy Hiền, Tỉnh lộ 10, Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc, Võ Văn Vân, Lê Quang Đạo, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng - Linh Đông, Lê Văn Việt, Nguyễn Xiển, Quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh...

Ngoài ra, một số khu vực khác cũng được cảnh báo như Tạ Quang Bửu, Chợ Thủ Đức, Cổng KCN Sóng Thần, ĐT743A - Mỹ Phước Tân Vạn, Nguyễn Văn Tạo, Huỳnh Tấn Phát, D1, D6, Hoàng Trọng Mậu, Ung Văn Khiêm, Phạm Thế Hiển, Bùi Thanh Khiết, Trịnh Quang Nghị, Bình Trị Đông - Chiến Lược và nhiều tuyến đường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

CSGT TP.HCM làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông trong mùa mưa.

Đối với 39 điểm có nguy cơ ngập do triều cường, các tuyến đường cần lưu ý tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam và những khu vực thấp trũng của thành phố như Lê Khả Phiêu, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Quỳ, Võ Văn Kiệt, Phạm Thế Hiển, Dương Bá Trạc, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Duy Trinh, Hà Huy Giáp...

CSGT khuyến cáo người dân chủ động theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và tình hình giao thông trước khi ra đường. Khi cần thiết, người dân nên điều chỉnh thời gian di chuyển hoặc lựa chọn tuyến đường thay thế để tránh những khu vực có nguy cơ ngập.

Không cố vượt qua vùng ngập sâu

Theo Phòng CSGT, khi nước còn thấp, chưa quá trục bánh xe mô tô, khoảng dưới 15cm và vẫn có thể quan sát rõ mặt đường, người điều khiển phương tiện có thể lưu thông. Tuy nhiên, cần giảm tốc độ, giữ ga đều và duy trì khoảng cách an toàn.

Khi đi qua khu vực ngập, người điều khiển phương tiện không nên phanh gấp hoặc vượt xe khác, bởi mặt đường và các chướng ngại vật có thể bị nước che khuất.

Trường hợp nước dâng quá nửa bánh xe mô tô hoặc gần ngập ngưỡng cửa ô tô, khoảng 20-30cm, người dân không nên cố vượt qua.

Đối với xe mô tô, người dân nên dắt xe đến nơi an toàn hoặc lựa chọn tuyến đường khác. Với ô tô, chỉ tiếp tục di chuyển khi có thể quan sát được mức nước và đánh giá điều kiện an toàn.

Đặc biệt, nếu nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không còn nhìn thấy mặt đường, người dân tuyệt đối không đi qua mà cần lựa chọn tuyến đường khác hoặc chờ nước rút.

CSGT hỗ trợ người dân đẩy xe qua điểm ngập.

Phòng CSGT cũng lưu ý người dân cảnh giác với hố ga mất nắp, vật cản dưới nước; tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để phòng nguy cơ điện giật, tai nạn.

Tại các khu vực xảy ra ngập, phương tiện thường dồn ứ, di chuyển chậm. Để hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT tăng cường túc trực tại các điểm ngập, nhất là vào giờ cao điểm, những ngày mưa lớn và triều cường.

CSGT sẽ điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện theo lộ trình an toàn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, hỗ trợ phương tiện chết máy và người dân qua khu vực ngập. Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý những tình huống, sự cố phát sinh.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh tình trạng ngập nước, ùn ứ giao thông, người dân có thể liên hệ trực tiếp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường hoặc qua đường dây nóng Phòng CSGT Công an TP.HCM: 0326.08.08.08.

CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết bất lợi cần bình tĩnh, cẩn trọng, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm an toàn.