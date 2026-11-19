Chiều 19-11, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa phối hợp với Sở Y tế, Hội Điều dưỡng tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng tỉnh Khánh Hòa lần thứ I. Tham dự hội nghị có 120 đại biểu là y, bác sĩ, điều dưỡng đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa và bảng tri ân cho Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, đơn vị tài trợ chính cho hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày 10 báo cáo khoa học, tập trung vào các nội dung như: Thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người bệnh nội trú; vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật tuyến giáp; đánh giá hiệu quả áp dụng sổ tay giáo dục sức khỏe cho người bệnh lọc máu chu kỳ; khảo sát kiến thức về bệnh tăng huyết áp và thực hành tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh điều trị ngoại trú …

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Ngoài ra, các báo cáo còn đề cập đến tuổi thọ catheter (ống thông y tế) tĩnh mạch ngoại vi; kỹ năng thăm khám thể chất của sinh viên điều dưỡng; trải nghiệm khách hàng khi chụp cộng hưởng từ; giải pháp cải thiện hoạt động bàn giao người bệnh theo mô hình SBAR và thiết kế xe chở máy vật lý trị liệu phục vụ điều trị người bệnh tại giường...

Hội nghị là dịp để đội ngũ điều dưỡng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng chăm sóc người bệnh tại các cơ sở y tế.