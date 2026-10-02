120 triệu đồng tiếp sức hai chị em có bố thoi thóp, mẹ tâm thần vượt khó

Hai chị em Hiền nhận món quà ủng hộ 120 triệu đồng.

Ngày 2/10, tại Trường THPT Cẩm Bình (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh), chính quyền xã Cẩm Bình và Trường THPT Cẩm Bình tổ chức trao học bổng, hỗ trợ hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hai em được hỗ trợ là Nguyễn Thị Thanh Hiền, lớp 12A13, Trường THPT Cẩm Bình và em trai Nguyễn Nhật Quang, lớp 9C, Trường THCS Cẩm Bình (trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) là nhân vật trong bài viết “2 chị em còn tuổi học cầu xin quý tấm lòng cứu bố đang thoi thóp, mẹ tâm thần” được đăng tải trên Báo GD&TĐ.

Sau mỗi buổi tới trường, 2 chị em Thanh Hiền lại tất tả thay nhau vào viện túc trực bố.

Gia đình hai em đang trải qua nhiều khó khăn khi bố phải điều trị tại bệnh viện, mẹ gặp vấn đề về sức khỏe. Những biến cố khiến Hiền và Quang sớm phải san sẻ việc gia đình.

Sau những giờ đến trường, hai chị em thay nhau chăm sóc bố. Bài vở nhiều khi được tranh thủ học ngay bên giường bệnh. Dù cuộc sống còn nhiều lo toan, Hiền và Quang vẫn cố gắng duy trì việc học.

Với Hiền, năm học này càng có ý nghĩa khi em đang đứng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, mang theo ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Những ngày tháng cuối cấp vì thế vừa là hành trình học tập, vừa là quãng thời gian em cùng em trai vượt qua những khó khăn của gia đình.

Gia đình PGS.TS Đậu Minh Long ủng hộ hoàn cảnh chị em Hiền 50 triệu đồng.

Chia sẻ với hoàn cảnh của hai em, gia đình PGS.TS Đậu Minh Long, một người con quê hương, cựu học sinh các trường học Cẩm Bình, hiện sinh sống và công tác tại TP Huế, đã trao học bổng 50 triệu đồng cho Hiền và Quang.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Giám hiệu Trường THPT Cẩm Bình, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường cũng chung tay đóng góp, trao hỗ trợ gia đình hai em 70 triệu đồng.

Tổng số tiền hai chị em được trao trong dịp này là 120 triệu đồng.

PGS.TS Đậu Minh Long động viên, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hiền.

Khoản hỗ trợ là sự sẻ chia thiết thực, góp phần giúp gia đình Hiền và Quang giảm bớt gánh nặng trong lúc khó khăn, đồng thời tạo thêm điều kiện để hai em yên tâm học tập.

Đối với Hiền và Quang, sự giúp đỡ ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt: trên hành trình đến trường, các em không đơn độc. Phía sau những khó khăn vẫn có thầy cô, bạn bè, cộng đồng và những người con quê hương sẵn sàng dang tay đồng hành.

Từ sự sẻ chia của gia đình PGS.TS Đậu Minh Long đến sự chung tay của thầy cô, học sinh Trường THPT Cẩm Bình, những nghĩa tình ấy đang được nối dài, trở thành điểm tựa để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.