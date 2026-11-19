Kế thừa truyền thống yêu nước, coi trọng thực học và thực hành, Nhà trường từng bước đổi mới đào tạo, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Hành trình 120 năm và truyền thống yêu nước, giỏi nghề

Ngày 20/2/1906, Trường Cơ khí Á Châu (L’École des Mécaniciens Asiatiques), tiền thân của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, được thành lập nhằm đào tạo thợ cơ khí phục vụ ngành Hàng hải và Kỹ nghệ. Với chương trình chú trọng thực hành, Trường được người dân quen gọi là Trường Bá Nghệ, trở thành một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật đầu tiên ở Nam Bộ.

Ra đời trong bối cảnh thuộc địa, ngôi trường sớm gắn với những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từng theo học tại đây trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Trong giai đoạn 1915-1917, Tôn Đức Thắng theo học nghề cơ khí tàu biển tại trường. Sau khi rời trường, ông tham gia phong trào đấu tranh của công nhân, ghi dấu ấn với hoạt động phản chiến trên chiến hạm France ở Biển Đen năm 1919 và phong trào Công hội tại Ba Son.

Truyền thống yêu nước tiếp tục được các thế hệ học sinh Cao Thắng phát huy qua những giai đoạn lịch sử. Trong thời kỳ 1956-1975, học sinh nhà trường tham gia phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn, đấu tranh đòi quyền lợi học đường, dân sinh, dân chủ, phản đối đàn áp và chính sách đôn quân, bắt lính. Tháng 3/1975, học sinh Cao Thắng tổ chức bãi khóa phản đối chính sách bắt lính; nhà trường sau đó bị buộc đóng cửa vô thời hạn.

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, giới thiệu với sinh viên về dấu ấn của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành tại trường . Ảnh: Caothang.edu.vn

Từ dấu ấn của Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng đến các phong trào đấu tranh của học sinh qua nhiều thời kỳ, truyền thống “Đoàn kết - Yêu nước - Giỏi nghề” dần trở thành bản sắc của Cao Thắng, được kế thừa cùng với quá trình phát triển hoạt động đào tạo kỹ thuật.

Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới, từng bước điều chỉnh tổ chức, chương trình và các bậc đào tạo để đáp ứng yêu cầu khôi phục sản xuất, xây dựng và phát triển công nghiệp. Tinh thần “học đi đôi với hành” tiếp tục được duy trì, với trọng tâm là trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng thực hành và khả năng đáp ứng công việc thực tế.

Năm 2004, Trường chính thức được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đánh dấu bước chuyển về vị thế và phạm vi đào tạo. Từ nền tảng cơ khí, Nhà trường từng bước mở rộng sang các lĩnh vực điện - điện tử, cơ khí động lực, nhiệt - lạnh và công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng đa dạng của thị trường lao động. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã tiếp tục đổi mới chương trình, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, từ đó phát triển về quy mô và ngành nghề đào tạo.

Chuẩn hóa chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và liên kết doanh nghiệp

Trong quá trình đổi mới đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng chú trọng tiếp cận các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, đồng thời nâng cao điều kiện thực hành và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động đào tạo. Từ năm 2016, nhà trường triển khai kiểm định chương trình Công nghệ kỹ thuật Cơ khí theo chuẩn ABET của Hoa Kỳ. Đến năm 2018, chương trình được công nhận đạt chuẩn. Tiếp đó, trường mở rộng tiếp cận chuẩn KOSEN của Nhật Bản đối với ngành Cơ điện tử. Đến năm 2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng có 4 chương trình đạt chuẩn ABET và một chương trình đạt chuẩn KOSEN.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tạo cơ sở để nhà trường thường xuyên rà soát mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, đồng thời nâng cao điều kiện thực hành và mức độ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong quá trình này, mô hình Ban Cố vấn Công nghiệp (IAB) được triển khai nhằm tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào xây dựng, rà soát chương trình đào tạo. Thông qua tư vấn chuyên môn, hỗ trợ thiết bị và phối hợp tổ chức thực hành, doanh nghiệp góp phần đưa yêu cầu của sản xuất vào nội dung giảng dạy, giúp sinh viên tiếp cận môi trường công nghiệp ngay trong quá trình học tập.

Xưởng thực hành CNC C1.2 trang bị các máy EMCO TURN 55/60. Ảnh: Caothang.edu.vn

Cùng với đổi mới chương trình, nhà trường từng bước hiện đại hóa hệ thống xưởng thực hành cơ khí, phòng CNC, cơ điện tử và các mô hình tự động hóa. Năm 2025, Trường tiếp tục đầu tư phòng thực tập năng lượng tái tạo và đưa vào vận hành phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO 6 phục vụ đào tạo bán dẫn - vi mạch. Các hạng mục này mở rộng điều kiện thực hành, giúp sinh viên tiếp cận thiết bị và quy trình sản xuất trong những lĩnh vực công nghệ mới.

Hợp tác quốc tế cũng được Cao Thắng mở rộng trên nền tảng các chương trình HEEAP, VULII, BUILD-IT của Hoa Kỳ và JICA của Nhật Bản. Giai đoạn 2021-2026, các hoạt động hợp tác tập trung nhiều hơn vào bồi dưỡng chuyên môn, phát triển đội ngũ và hỗ trợ đào tạo trong những lĩnh vực như bán dẫn, vi điện tử, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Riêng dự án STIC giai đoạn 2023-2026 ghi nhận 92 lượt cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia các khóa học chuyên sâu, trong đó có 17 giảng viên được cấp chứng nhận quốc tế. Đây là một trong những kết quả cụ thể của quá trình tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ theo hướng tiếp cận công nghệ hiện đại.

Với Nhật Bản, hợp tác cùng hệ thống trường KOSEN tạo thêm cơ hội trao đổi học thuật, nghiên cứu và học tập ở nước ngoài cho sinh viên. Các kết nối với đối tác tại Đức, Hàn Quốc, Đài Loan và Australia tiếp tục mở rộng hướng hợp tác đào tạo, chuyển tiếp và tiếp cận môi trường nghề nghiệp quốc tế.

Phòng thực hành đào tạo DaiKin. Ảnh: Caothang.edu.vn

Cùng với hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng chú trọng tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị, tổ chức thực tập và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Tháng 12/2023, Trung tâm Đào tạo Daikin được khánh thành tại trường. Ngày 5/3/2026, Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Hàn Mỹ Việt tiếp tục trao tặng robot SCARA MOKA, bổ sung thiết bị phục vụ đào tạo, thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hóa.

Thông qua hợp tác với doanh nghiệp, sinh viên có điều kiện tiếp cận trang thiết bị, quy trình kỹ thuật và môi trường sản xuất thực tế, qua đó nâng cao kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề, phù hợp với định hướng đào tạo của nhà trường.

Phát huy truyền thống, đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ mới

Ngày 2/2/2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao theo Quyết định số 209/QĐ-BGDĐT. Cũng trong năm này, Nhà trường được lựa chọn thực hiện chức năng Trung tâm quốc gia về giáo dục nghề nghiệp. Những dấu mốc này ghi nhận quá trình phát triển của nhà trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản trị, nghiên cứu ứng dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu nhân lực trong giai đoạn mới.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng có 316 nhà giáo, đào tạo 23 ngành, nghề với quy mô hơn 11.000 sinh viên. Mỗi năm, Nhà trường cung cấp khoảng 3.200 cử nhân, kỹ sư thực hành, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và phát triển công nghệ, năm 2026, Nhà trường được bổ sung 5 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, gồm: Công nghệ kỹ thuật Điện và năng lượng tái tạo; Công nghệ kỹ thuật Bán dẫn và vi mạch; Công nghệ kỹ thuật Tự động hóa trong nông nghiệp; Công nghệ kỹ thuật Bảo trì thiết bị công nghiệp; Công nghệ Tài chính và kinh doanh số.

Việc mở rộng ngành, nghề cho thấy định hướng phát triển đào tạo của Cao Thắng từ các lĩnh vực cơ khí, điện, động lực, nhiệt - lạnh truyền thống sang những ngành gắn với công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số. Đây là bước điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có khả năng vận hành thiết bị hiện đại, làm chủ quy trình kỹ thuật và thích ứng với môi trường sản xuất mới.

Năm 2026, Nhà trường được bổ sung 5 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trong đó có Công nghệ kỹ thuật Điện và năng lượng tái tạo. Ảnh: Caothang.edu.vn

Sự chuyển dịch này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng đào tạo. Bên cạnh kỹ năng nghề nghiệp, người học cần có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại và tiếp tục cập nhật kiến thức trước những thay đổi của công nghệ.

Trong thông điệp nhân kỷ niệm 120 năm thành lập, TS. Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho biết, Nhà trường định hướng nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, xây dựng môi trường học tập thông minh, xanh và bền vững; đồng thời chú trọng rèn luyện tác phong công nghiệp, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng học tập suốt đời cho sinh viên.

Trải qua 120 năm hình thành và phát triển (1906-2026), từ những xưởng cơ khí ban đầu đến các phòng thực hành CNC, tự động hóa, bán dẫn - vi mạch hiện đại, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Dù mô hình tổ chức, chương trình và ngành nghề đào tạo có nhiều thay đổi, tinh thần coi trọng thực học, thực hành vẫn là giá trị xuyên suốt trong hoạt động đào tạo của nhà trường.

Phát huy truyền thống 120 năm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao trong giai đoạn phát triển mới. Truyền thống “Đoàn kết - Yêu nước - Giỏi nghề” tiếp tục là nền tảng vững chắc để Nhà trường nâng cao năng lực đào tạo, thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của nền công nghiệp hiện đại.