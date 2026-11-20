120 năm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Tiếp nối truyền thống, đưa lĩnh vực ngoại khoa vươn tầm quốc tế
Sáng 20/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1906 - 2026), đánh dấu chặng đường hơn một thế kỷ hình thành, xây dựng và phát triển, gắn liền với những bước tiến của nền ngoại khoa Việt Nam. Nhân dịp này, bệnh viện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực ghép tạng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/120-nam-benh-vien-huu-nghi-viet-duc-tiep-noi-truyen-thong-dua-linh-vuc-ngoai-khoa-vuon-tam-quoc-te-246261120154154886.htm