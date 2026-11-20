Thời tiết đêm nay 20/11, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong khi từ tối nay đến ngày mai, mưa lớn tập trung tại khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi. Ngày 21/11, miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.