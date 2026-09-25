120 đại biểu tham gia tọa đàm quốc tế với chủ đề 'Từ ký ức tới tương lai: Giá trị của Hòa bình'

Bên dòng sông Nhật Lệ, dưới tượng đài Mẹ Suốt, các đại biểu thực hiện nghi thức thả chim bồ câu mang theo ước nguyện hòa bình. (Ảnh: TĐ)

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 tại Quảng Trị và kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc tế hòa bình.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á-Phi-Mỹ Latinh; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, diễn giả trong nước và quốc tế.

Các đại biểu Trung ương tham dự tọa đàm. (Ảnh: TĐ)

Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhấn mạnh, đây là lần thứ ba Hội đồng tổ chức tọa đàm quốc tế tại Quảng Trị, tiếp nối các hoạt động đã được tổ chức vào các năm 2018 và 2024.

Các đại biểu quốc tế tham dự tọa đàm. (Ảnh: TĐ)

Tọa đàm lần này hướng đến việc cùng nhìn lại ký ức chiến tranh, nhận diện những mất mát của quá khứ để chuyển hóa thành sự hiểu biết, lòng nhân ái, tinh thần hòa giải và trách nhiệm với tương lai. Những câu chuyện và bài học từ Việt Nam, từ Quảng Trị-một vùng đất từng đi qua chiến tranh khốc liệt nhất nhưng đang từng ngày vươn lên trong hòa bình, sẽ có thể góp thêm một tiếng nói vào cuộc đối thoại chung của nhân loại về hòa bình và hòa giải.

Đồng chí Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: TĐ)

Đại diện Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã gửi thông điệp của nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Danh dự của Hội đồng đến tọa đàm đã đặt sự kiện trong một mạch ý nghĩa rộng hơn: từ ký ức về chiến tranh để củng cố quyết tâm gìn giữ hòa bình, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và mở rộng hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức và cộng đồng.

Qua 2 phiên tọa đàm với các chủ đề “Giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay” và “Kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững”, các đại biểu đã trao đổi từ nhiều góc độ như lịch sử, đối ngoại nhân dân, hòa bình trong kỷ nguyên mới, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quốc tế và phát triển. Những góc nhìn và kinh nghiệm được chia sẻ góp phần làm rõ ý nghĩa của hòa bình, từ việc nhìn nhận, gìn giữ ký ức và hàn gắn những tổn thương của quá khứ đến việc xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại và mở rộng hợp tác vì tương lai.

Các đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự tọa đàm. (Ảnh: TĐ)

Thông điệp Hòa bình hôm nay được Ban Tổ chức phát đi với lời nguyện ước: “Chúng tôi ở đây, cùng nắm tay nhau ước nguyện: Hòa bình đến với mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia! Không có chiến tranh với bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ lý do gì!”

Tại buổi tọa đàm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ phối hợp thường xuyên, lâu dài giữa hai tổ chức.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TĐ)

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhấn mạnh, những ý kiến trao đổi, đóng góp sâu sắc và tâm huyết của các đại biểu tại diễn đàn hôm nay sẽ là nguồn tư liệu và cơ sở quý báu, cả về lý luận và thực tiễn, để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam cùng các đối tác trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch và hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến tích cực và đóng góp hiệu quả hơn nữa cho các nỗ lực chung vì hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Với tinh thần lan tỏa vì hòa bình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ký Thông điệp hòa bình trên nền cờ Lễ hội Vì hòa bình 2026, thông qua 7 ngôn ngữ và sẽ được chuyển đến Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng với bức thư của Ban Tổ chức.