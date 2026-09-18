120 đại biểu tập huấn nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp triển khai, quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 15/2025/TT-BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg; hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xây dựng hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ việc công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở trong thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, bảo đảm công tác đánh giá các tiêu chí công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin pháp luật, thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời thúc đẩy việc tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện dân chủ, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở.