120 bác sĩ được cập nhật kiến thức điều trị gãy xương vùng cổ chân, bàn chân

Trong hai ngày 19 và 20-9, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phối hợp với Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Tổ chức AO Alliance (Thuỵ Sĩ) tổ chức hội thảo với chủ đề “Cập nhật kiến thức điều trị gãy xương vùng cổ chân - bàn chân”. Hội thảo thu hút gần 120 bác sĩ trong và ngoài nước tham dự.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia cập nhật nhiều kiến thức chuyên môn về chấn thương vùng bàn chân và mắt cá chân; bong gân, mất ổn định và hội chứng chèn ép; gãy xương mắt cá chân và các phương pháp cố định gãy xương. Bên cạnh đó, các đại biểu được cập nhật về gãy xương mắt cá sau, tổn thương dây chằng chày - mác, giải phẫu và X-quang trong gãy xương, thuật toán lập kế hoạch điều trị và phẫu thuật.

Chuyên gia nước ngoài báo cáo chuyên đề tại hội thảo.

Nội dung hội thảo cũng tập trung vào các tổn thương xương sên như gãy cổ, thân xương sên, trật khớp dưới sên và gãy xương sên ngoại vi; cơ chế, phân loại chấn thương gãy xương gót chân và các phương pháp phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật kết hợp xương bên trong (ORIF) và các kỹ thuật can thiệp tối thiểu (MIS). Các bác sĩ còn tham gia thảo luận nhóm, trao đổi về phương pháp tiếp cận và lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật phù hợp đối với từng dạng tổn thương.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Hội thảo nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức cho các bác sĩ hoạt động trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, đặc biệt là bác sĩ tại các khoa chấn thương chỉnh hình và cấp cứu. Qua đó, giúp các bác sĩ củng cố kiến thức nền tảng về gãy xương vùng cổ chân - bàn chân, nhận diện các biến chứng thường gặp, nâng cao kỹ năng thăm khám, khả năng ra quyết định chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh.