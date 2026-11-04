12 xã của tỉnh Lâm Đồng chậm giải ngân vốn đầu tư công

Dự án hồ chứa nước Ka Pét (xã Hàm Thạnh) với mức đầu tư 870 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát khu vực phía Đông tỉnh, có 12 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp.

Lâm Đồng đã chỉ đạo các địa phương này quyết liệt giải ngân trong những tháng còn lại của năm, đảm bảo phải giải ngân đạt 100% theo kế hoạch.

Báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng cho thấy tại khu vực phía Đông tỉnh có 12 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 còn thấp gồm: Hồng Thái, Hàm Kiệm, Tuy Phong, Phan Sơn, Trà Tân, Lương Sơn, Sông Lũy, Nghị Đức, Bắc Bình, Tuyên Quang, Tánh Linh và Đông Giang.

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 giao cho 12 địa phương này là hơn 372 tỷ đồng; kết quả giải ngân đến ngày 2/11/2026 đạt hơn 235 tỷ đồng, bằng 63,14%.

Xã Tuyên Quang có tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất đạt 81,6%; xã Phan Sơn có tỷ lệ giải ngân đạt thấp nhất với 35,6%.

Ông Võ Đức Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết hầu hết các xã, phường, đặc khu đều triển khai giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ tích cực, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn không đạt theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là phải đạt 65%.

Nguyên nhân giải ngân vốn còn thấp tại 12 địa phương phần lớn là do việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, thẩm định, phê duyệt thiết kế-dự toán, lựa chọn nhà thầu và thủ tục liên quan còn kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và giải ngân vốn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của người đứng đầu các địa phương chưa thực sự quyết liệt, thiếu thường xuyên; chưa chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Cùng đó, việc bám sát kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý và cam kết giải ngân với Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chưa nghiêm. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu biến động tăng cao, một số nơi thiếu hụt nguồn cung vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.

Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu, phải thực hiện quyết liệt trong thời gian còn lại của năm 2026. Các địa phương phấn đấu đến ngày 31/12/2026 giải ngân tối thiểu 95% và đến tháng 1/2027 hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân.

Trước ngày 5/11, các địa phương phải rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ đăng ký, trong đó lập sơ đồ về tiến độ thi công và giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ khối lượng thực hiện, giá trị giải ngân dự kiến, thời điểm hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công; phân công lãnh đạo trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đôn đốc.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công; hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có liên quan trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, không để hồ sơ tồn đọng, dồn vào cuối năm.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công./.