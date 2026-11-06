12 vị trí công tác trong lĩnh vực tài chính phải định kỳ chuyển đổi từ ngày 15/12

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12.

Theo đó, quy định áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.

Việc chuyển đổi vị trí công tác là một nội dung trong công tác cán bộ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan.

Nguyên tắc chuyển đổi thực hiện theo Điều 24 Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 132/2025/QH15. Đối với viên chức, việc chuyển đổi còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Thông tư, 12 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm: Phân bổ ngân sách; kế toán; mua sắm công; thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam; thẩm định dự án; đấu thầu và quản lý đấu thầu; lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; quản lý quy hoạch; quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; quản lý ODA; thẩm định, định giá trong đấu giá.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 2 năm đến 5 năm đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực trên.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi là ngày quyết định điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm của cấp có thẩm quyền có hiệu lực.

Trường hợp thay đổi vị trí việc làm hoặc phân công nhiệm vụ nhưng bản chất công việc, lĩnh vực công tác không thay đổi thì không được coi là đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Thời gian đảm nhiệm công việc, nhiệm vụ đó được tính liên tục để xác định thời hạn chuyển đổi.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, việc xử lý thực hiện theo Điều 38 Nghị định số 59 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 134 và Nghị định số 184.

Việc chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo Điều 39 Nghị định số 59 của Chính phủ.