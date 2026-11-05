12 vị trí công tác trong lĩnh vực tài chính phải định kỳ chuyển đổi

12 lĩnh vực phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 159/2026/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

Theo phụ lục ban hành kèm theo Thông tư, có 12 lĩnh vực công tác thuộc diện phải thực hiện định kỳ chuyển đổi, gồm:

Phân bổ ngân sách.

Kế toán.

Mua sắm công.

Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam.

Thẩm định dự án.

Đấu thầu và quản lý đấu thầu.

Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.

Quản lý quy hoạch.

Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

Quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Thẩm định, định giá trong đấu giá.

Ảnh minh họa: Nguồn: AI

Đối tượng áp dụng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực nêu trên tại cơ quan thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.

Như vậy, không phải tất cả công chức, viên chức ngành tài chính đều thuộc diện phải chuyển đổi. Quy định tập trung vào những người đảm nhiệm vị trí công tác nằm trong danh mục và có tính chất trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc.

Thời hạn chuyển đổi từ 2 đến 5 năm

Theo Điều 4 Thông tư số 159/2026/TT-BTC, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc diện áp dụng là từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi được xác định từ ngày quyết định điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm của cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ có hiệu lực.

Đáng chú ý, trường hợp người lao động được thay đổi vị trí việc làm hoặc phân công nhiệm vụ nhưng bản chất công việc, lĩnh vực công tác không thay đổi thì không được coi là đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Thời gian đảm nhiệm công việc đó vẫn được tính liên tục để xác định thời hạn phải chuyển đổi.

Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo nguyên tắc tại Điều 24 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, đã được sửa đổi, bổ sung. Đây là một nội dung trong công tác cán bộ, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan.

Đối với viên chức, việc chuyển đổi còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định chuyển tiếp và các trường hợp đặc biệt

Thông tư số 159/2026/TT-BTC cũng quy định việc xử lý đối với những trường hợp đã có kế hoạch, quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo các quy định trước đây.

Theo đó, kế hoạch, quyết định chuyển đổi theo Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 27/2024/TT-BTC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15/12/2026 tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh theo quy định mới.

Đối với người đang giữ vị trí thuộc danh mục phải chuyển đổi nhưng chưa đến thời điểm chuyển đổi, thời gian thực tế đảm nhiệm vị trí trước ngày Thông tư có hiệu lực vẫn được tính liên tục. Trường hợp đã đủ thời hạn tối đa, người đó được đưa vào kế hoạch chuyển đổi gần nhất.

Các trường hợp chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và chuyển đổi trong trường hợp đặc biệt được thực hiện theo Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, cùng các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Kể từ ngày 15/12/2026, Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 27/2024/TT-BTC hết hiệu lực thi hành.

Việc ban hành quy định mới nhằm thống nhất danh mục và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương, góp phần tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.