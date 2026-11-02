Thông tư số 39/2026/TT-BNNMT quy định 12 vị trí công tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường phải định kỳ chuyển đổi theo ba khung thời hạn. Ảnh: Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 39/2026/TT-BNNMT ngày 18/9/2026, quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Phạm vi áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương. Đối tượng thực hiện là công chức, viên chức đáp ứng điều kiện nêu trên và đang làm việc tại các vị trí thuộc danh mục phải định kỳ chuyển đổi.

Danh mục ban hành kèm theo Thông tư gồm các công việc liên quan đến đất đai, môi trường, tài nguyên nước, quản lý động vật nguy cấp, quý, hiếm, kiểm dịch động vật, kiểm lâm, kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và thủy sản. Thời hạn chuyển đổi được quy định riêng cho từng vị trí, chia thành ba nhóm.

Danh mục 12 vị trí và thời hạn định kỳ chuyển đổi

Trong 12 vị trí thuộc danh mục, công việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất có thời hạn chuyển đổi từ đủ 2 năm đến 3 năm. Đây là vị trí duy nhất áp dụng khung thời hạn này.

Các công việc khác trong lĩnh vực đất đai được quy định ở những khung thời hạn riêng. Theo đó, vị trí xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất có thời hạn chuyển đổi từ đủ 3 năm đến 4 năm.

Đối với công việc bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất; giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng đền bù, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ và mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng, thời hạn chuyển đổi là từ đủ 4 năm đến 5 năm.

Nhóm có thời hạn chuyển đổi từ đủ 3 năm đến 4 năm gồm tám vị trí công tác. Ngoài vị trí xử lý hồ sơ về đất đai, nhóm này bao gồm các công việc thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, thú y, bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và thủy sản.

Trong lĩnh vực môi trường, vị trí cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với dự án, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải chuyển đổi theo khung thời hạn trên. Cùng nhóm còn có vị trí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đối với tài nguyên nước, công việc cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước có thời hạn chuyển đổi từ đủ 3 năm đến 4 năm.

Trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, Thông tư xác định cụ thể ba nội dung công việc thuộc vị trí phải chuyển đổi. Đó là tham mưu văn bản hướng dẫn về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; cấp giấy chứng nhận về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; thực hiện kiểm soát giết mổ động vật.

Khung thời hạn này cũng áp dụng với vị trí kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm và vị trí cấp phép, giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm.

Đối với thủy sản, danh mục quy định vị trí theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản với sáu nội dung nhiệm vụ cụ thể.

Trước hết là quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; khu bảo tồn biển; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tiếp đó là điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của các loài thủy sản.

Các nhiệm vụ còn lại liên quan đến thực phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể, công chức, viên chức thực hiện thẩm định, bổ sung danh sách xuất khẩu đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quốc gia, vùng lãnh thổ của thị trường nhập khẩu thuộc diện định kỳ chuyển đổi.

Danh mục còn bao gồm công việc thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm (chứng thư) cho lô hàng thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu; cấp thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu.

Nhóm có thời hạn chuyển đổi từ đủ 4 năm đến 5 năm gồm ba vị trí. Bên cạnh công việc về tài sản gắn liền với đất, hạn mức đất và bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng đã nêu, hai vị trí còn lại là quản lý động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm và kiểm lâm.

Đối với kiểm lâm, Thông tư quy định rõ hai nội dung công việc thuộc diện chuyển đổi. Một là thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp. Hai là thực hiện nhiệm vụ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

Tính nối tiếp thời gian công tác trước ngày Thông tư có hiệu lực

Theo khoản 2 Điều 3, thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có hiệu lực của quyết định hoặc văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ tại vị trí công tác đó do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Điều 4 quy định việc xử lý đối với những trường hợp đã làm việc tại vị trí thuộc danh mục trước ngày 2/11/2026. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục theo dõi, tính nối tiếp thời gian giữ vị trí công tác trước đó để rà soát, định kỳ chuyển đổi theo thời hạn quy định tại Thông tư.

Thời gian công tác đã có trước ngày Thông tư có hiệu lực vì vậy được tiếp tục tính khi xác định thời hạn chuyển đổi của từng trường hợp.

Cùng với thời điểm Thông tư số 39/2026/TT-BNNMT có hiệu lực, hai thông tư trước đây hết hiệu lực thi hành. Đó là Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương; Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền.

Phạm Thông