12 tỷ đồng từ Phân bón Cà Mau chung tay xây mái ấm cho đồng bào vùng cao Lào Cai

Đại diện Phân bón Cà Mau trao biểu trưng tài trợ 12 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Lào Cai.

Ngày 19/10/2026, tại tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Giám đốc Marketing, đại diện Phân bón Cà Mau; cùng đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương và các hộ gia đình thụ hưởng.

12 tỷ đồng góp sức dựng xây những mái ấm vùng cao

Lào Cai là địa phương miền núi có địa hình phức tạp, nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất. Với các hộ gia đình khó khăn, một ngôi nhà kiên cố không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu mà còn giúp giảm thiểu rủi ro trước thiên tai, tạo nền tảng ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo Kế hoạch số 193 năm 2025 của UBND tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 415 căn nhà cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa phát sinh ngoài Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đã huy động tổng nguồn lực 66,4 tỷ đồng từ ngân sách và sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng. Trong đó, Phân bón Cà Mau tài trợ 12 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành 100% kế hoạch, với 377 căn nhà xây mới và 38 căn sửa chữa. Các công trình được chú trọng về chất lượng, bảo đảm tiêu chí “3 cứng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho người dân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao mức độ an toàn cho người dân.

Từ nguồn lực hỗ trợ đến những thay đổi thiết thực

Tại chương trình, đại diện Phân bón Cà Mau đã trao biển tượng trưng nguồn kinh phí tài trợ, thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của Phân bón Cà Mau. Ông cho biết, địa phương đã phối hợp rà soát, phân bổ nguồn kinh phí đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Giám đốc Marketing Phân bón Cà Mau phát biểu tại chương trình.

Đại diện Phân bón Cà Mau, ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Giám đốc Marketing chia sẻ, việc đồng hành cùng Lào Cai trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một phần trong định hướng an sinh xã hội của doanh nghiệp. Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ, Phân bón Cà Mau mong muốn góp phần giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định sinh kế và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện một trong những hộ gia đình được hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Tiệp bày tỏ niềm vui và sự cảm ơn trước sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhà tài trợ. Ngôi nhà mới giúp gia đình ông cải thiện điều kiện sinh hoạt, yên tâm lao động, sản xuất.

Đại diện hộ gia đình được hỗ trợ chia sẻ niềm vui khi có ngôi nhà mới kiên cố

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng các giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam, Phân bón Cà Mau luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, trường học, công trình dân sinh, trao học bổng và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Khoản tài trợ 12 tỷ đồng tại Lào Cai tiếp tục nối dài hành trình an sinh xã hội của Phân bón Cà Mau, góp phần cùng các địa phương giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững.