12 triệu dữ liệu bằng cấp sẽ được chuẩn hóa để tích hợp lên VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh việc đồng bộ dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Theo Thông báo 510/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, các cơ sở giáo dục phải hoàn thành làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trước ngày 30/10.

Việc chuẩn hóa dữ liệu được kỳ vọng giúp người dân dễ dàng tra cứu, xác thực bằng cấp trên môi trường điện tử, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng giấy tờ trong các thủ tục hành chính.

Theo ông Nguyễn Sơn Hải, quyền Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến tháng 9, cả nước đã số hóa khoảng 3,9 triệu văn bằng đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Tuy nhiên, khối lượng dữ liệu văn bằng được cấp trong những năm trước vẫn chưa được hoàn thiện. Nhiều hồ sơ còn thiếu thông tin hoặc chưa gắn với số định danh cá nhân, khiến việc đối chiếu, xác thực gặp khó khăn.

Đây cũng là một trong những điểm nghẽn khi kết nối dữ liệu văn bằng giữa cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và các đơn vị sử dụng lao động.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, số hóa văn bằng không đơn thuần là chuyển thông tin trên giấy sang môi trường điện tử. Dữ liệu còn phải được đối chiếu, chuẩn hóa và gắn với số định danh cá nhân để có thể xác thực, tra cứu và sử dụng trên các hệ thống liên quan.

Trước mắt, ngành giáo dục ưu tiên dữ liệu văn bằng của những người còn trong độ tuổi lao động, tập trung vào nhóm sinh từ năm 1970 trở lại đây.

Trong khi đó, nhiệm vụ làm sạch 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trước ngày 30/10 không có nghĩa toàn bộ số văn bằng này chưa được số hóa. Việc làm sạch nhằm bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và có thể liên kết với từng cá nhân khi tích hợp lên VNeID.

Hàng triệu văn bằng chưa được số hóa. Ảnh minh họa: Văn Toàn.

Khi được tích hợp và xác thực, thông tin văn bằng, chứng chỉ trên VNeID có thể phục vụ việc tra cứu, đối chiếu trình độ học vấn trong các thủ tục hành chính và giao dịch liên quan.

Với người đi làm, dữ liệu điện tử cũng được kỳ vọng giúp quá trình xác minh bằng cấp thuận tiện hơn. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hồ sơ giấy hoặc liên hệ cơ sở đào tạo để kiểm tra, các đơn vị tuyển dụng có thể khai thác thông tin đã được xác thực khi đáp ứng điều kiện truy cập.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn bằng số còn góp phần hạn chế gian lận bằng cấp, đồng thời tạo điều kiện kết nối thông tin đào tạo với nhu cầu tuyển dụng.

Về lâu dài, dữ liệu tuyển sinh, quá trình học tập, tốt nghiệp và văn bằng được định hướng liên thông với thông tin việc làm, bảo hiểm xã hội và thuế. Qua đó, cơ quan quản lý có thể đánh giá chính xác hơn tình hình phân bố lao động, nhu cầu nhân lực theo ngành nghề và trình độ.

Tuy nhiên, thời hạn 30/10 chỉ áp dụng đối với việc làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ. Đây không phải mốc xác nhận toàn bộ số bằng cấp sẽ xuất hiện trên VNeID.

Sau khi được chuẩn hóa, dữ liệu vẫn cần được đồng bộ và xác thực theo quy trình của cơ quan có thẩm quyền trước khi hiển thị trên ứng dụng và đưa vào sử dụng.