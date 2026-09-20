12 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
Chiều 20-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có Công văn số 54/CV-BCĐ-BNNMT đề nghị UBND 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21-9 đến ngày 24-9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.
Lượng mưa phổ biến trong đợt này tại các tỉnh, thành phố dao động từ 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong 3 giờ đồng hồ.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, chiều 20-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn đề nghị UBND 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.
Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).
Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.
Kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công. Rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du…
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.
12 tỉnh, thành phố dự kiến chịu ảnh hưởng lớn nhất trong đợt thiên tai sắp tới tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và An Giang.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/12-tinh-thanh-pho-chu-dong-ung-pho-mua-lon-lu-quet-sat-lo-dat-1757391.html