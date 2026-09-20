Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 24-9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông. Lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm/đợt; nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm. Ảnh: Phương Vi

Trước diễn biến này, chiều 20-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị UBND 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động triển khai các phương án phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

12 địa phương được đề nghị chủ động ứng phó gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và An Giang.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng xung kích tại cơ sở được yêu cầu kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở ven sông, suối, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn, nhất là những nơi đã xảy ra mưa lớn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy và chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khi có sự cố.

Tại các khu vực bị ngập, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn đối với hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Các địa phương cần chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và chủ động chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị tăng cường thông tin đến tận cơ sở, cập nhật diễn biến mưa lũ và phổ biến kỹ năng ứng phó để người dân chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại. Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về Ban Chỉ đạo qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.