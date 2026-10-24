12 tiện ích mới vừa xuất hiện trên VNeID

Một số dịch vụ công ngành điện trên VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Theo thông báo ngày 23/10 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) hoàn tất kết nối kỹ thuật, sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên phạm vi toàn quốc.

Các dịch vụ này phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức, bao gồm nhiều thủ tục phát sinh trong quá trình sử dụng điện.Trong đó, khách hàng có thể đăng ký cấp điện mới từ lưới điện hạ áp hoặc trung áp, tùy theo nhu cầu và điều kiện cấp điện.

Nhóm thủ tục liên quan đến hợp đồng mua bán điện gồm thay đổi chủ thể hợp đồng, cập nhật thông tin đã đăng ký, điều chỉnh mục đích sử dụng, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng.

Khi chuyển đến nơi ở mới và cần thay đổi người đứng tên hợp đồng, khách hàng có thể lựa chọn thủ tục tương ứng trên VNeID. Các yêu cầu cập nhật thông tin hoặc thay đổi mục đích sử dụng điện cũng được tích hợp trên ứng dụng.

Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện các thủ tục thay đổi định mức sử dụng điện, điều chỉnh công suất, vị trí thiết bị đo đếm, cũng như yêu cầu ngừng cấp điện hoặc cấp điện trở lại.

Để sử dụng những dịch vụ này, khách hàng cần đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2. Tại mục “Thủ tục hành chính”, người dùng chọn dịch vụ điện cần thực hiện và nhấn “Tạo mới yêu cầu”.

Ứng dụng sau đó hiển thị các thông tin cần chia sẻ với EVN. Người dùng kiểm tra nội dung, xác nhận đồng ý chia sẻ dữ liệu và nhập mã bảo vệ để xác thực. Sau bước này, hệ thống chuyển sang ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN CSKH, nơi khách hàng tiếp tục điền biểu mẫu, bổ sung thông tin và gửi yêu cầu theo hướng dẫn.

Người dùng cũng có thể theo dõi tiến độ xử lý bằng cách truy cập lại hồ sơ đã nộp trên VNeID. Sau khi xác thực, hệ thống mở EVN CSKH để hiển thị tình trạng giải quyết.

Như vậy, VNeID đóng vai trò điểm truy cập và xác thực, trong khi việc hoàn thiện hồ sơ và xử lý yêu cầu vẫn được thực hiện thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành điện.

Trước đây, EVN đã cung cấp các thủ tục này qua website và các nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến. Việc tích hợp với VNeID bổ sung thêm một kênh tiếp cận, thay vì thay thế hoàn toàn những phương thức hiện có.

Theo EVN, việc triển khai nhằm đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ điện.

Hiện 12 dịch vụ đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và được thông báo sẵn sàng cung cấp trên toàn quốc. Tuy nhiên, thời gian giải quyết và các yêu cầu hồ sơ cụ thể vẫn phụ thuộc vào từng loại thủ tục.