12 thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đoàn Việt Nam tham dự Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 có 12 thí sinh, 11 chuyên gia và 11 phiên dịch. Lễ xuất quân vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều nay, 15/9.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 lần thứ 48 diễn ra từ ngày 16 đến 27/9 tại Trung Quốc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn Việt Nam đăng ký tham dự kỳ thi ở 11 nghề gồm: Cơ điện tử; Điện lạnh; Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD; Công nghệ may thời trang; Năng lượng tái tạo; Phay công nghệ cao; Tiện công nghệ cao; Sơn ô tô; Chăm sóc sức khỏe và xã hội; Lắp đặt điện; Công nghệ xe cơ giới hạng nặng. Các thí sinh là học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học

Theo bà Lê Thị Hằng, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là những nghề đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, sự tỷ mỷ và độ chính xác cao. Kỳ thi là cơ hội để thí sinh Việt Nam khẳng định năng lực, bản lĩnh và kỹ năng nghề trên đấu trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết kỳ thi năm nay có nhiều thay đổi với những bài toán mới và cách tiếp cận công nghệ mới. Việc tổ chức kỳ thi tại Trung Quốc, một quốc gia chú trọng phát triển công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển, đào tạo kỹ năng cho người lao động sẽ mang đến cơ hội để đoàn Việt Nam tiếp cận những xu hướng mới. Đây cũng là dịp để các chuyên gia, thí sinh Việt Nam tiếp cận, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng đi mới cho giáo dục nghề nghiệp./.