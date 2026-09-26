12 thí sinh Việt Nam khép lại ngày thi cuối tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Đây được xem là một trong những kỳ thi có quy mô lớn nhất của WorldSkills, thu hút những gương mặt trẻ xuất sắc trong lĩnh vực kỹ năng nghề trên toàn thế giới.

Sau 4 ngày tranh tài tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026, 12 thí sinh Việt Nam đã hoàn thành những phần thi cuối cùng, khép lại hành trình tranh tài tại đấu trường kỹ năng nghề quốc tế với tinh thần quyết tâm, nỗ lực và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Các thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành kỳ thi.

Tại kỳ thi năm nay, Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tham dự ở 11 nghề gồm: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Công nghệ may thời trang, Năng lượng tái tạo, Phay CNC, Tiện CNC, Sơn ô tô, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Lắp đặt điện và Công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

Các nghề Việt Nam lựa chọn đều có yêu cầu cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng làm chủ công nghệ, độ chính xác và tác phong nghề nghiệp.

Trong số đó, Chăm sóc sức khỏe và xã hội là nghề lần đầu tiên có thí sinh Việt Nam tham dự, mở thêm một hướng tiếp cận mới của Việt Nam tại sân chơi kỹ năng nghề quốc tế.

Ngày thi cuối cùng và những giờ phút không ngừng nỗ lực

Bước vào ngày thi cuối cùng, các thí sinh Việt Nam tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.

Sau nhiều ngày liên tục thực hiện các bài thi với yêu cầu khắt khe, đây là thời điểm mỗi thí sinh phải duy trì sự chính xác, bình tĩnh và khả năng xử lý tình huống đến những phút cuối cùng.

Đằng sau những phần thi tại Thượng Hải là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Các thí sinh được huấn luyện chuyên môn, rèn luyện thể lực, tâm lý, ngoại ngữ và làm quen với môi trường thi đấu quốc tế.

Toàn bộ 12 thí sinh của Đoàn Việt Nam đều là học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học. Việc những người trẻ trực tiếp tranh tài cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia có nền giáo dục nghề nghiệp phát triển là cơ hội để các em kiểm chứng năng lực, tiếp cận yêu cầu kỹ năng ở cấp độ quốc tế và tích lũy kinh nghiệm cho quá trình học tập, làm nghề sau này.

Các thí sinh tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành phần thi của mình tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026.

Tại WorldSkills 2026, mỗi nghề là một bài toán khác nhau. Có nghề đòi hỏi khả năng vận hành thiết bị công nghệ cao, có nghề yêu cầu sự chính xác trong từng thao tác, cũng có nghề đặt trọng tâm vào kỹ năng phục vụ, chăm sóc con người.

Điểm chung là thí sinh phải thể hiện đồng thời kiến thức, kỹ năng thực hành, khả năng kiểm soát thời gian và sự tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Việc hoàn thành ngày thi thứ 4 vì thế không đơn thuần là kết thúc một kỳ thi. Đó còn là dấu mốc khép lại quá trình chuẩn bị, huấn luyện, thi đấu của 12 thí sinh cùng các chuyên gia và những người đồng hành.

Với những gì được học hỏi, trải nghiệm và kiểm chứng tại WorldSkills 2026, sẽ góp phần trở thành hành trang quan trọng trong quá trình rèn luyện kỹ năng nghề của các em, hướng tới yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và quá trình làm chủ công nghệ trong tương lai.