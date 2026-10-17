12 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2026

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc hội thi

Đại biểu và đoàn viên, thanh niên tham dự hội thi

Hội thi có sự tham gia của 12 thí sinh xuất sắc được lựa chọn qua 4 tuần thi vòng loại, đại diện cho 4 cụm thi đua xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh tham gia phần thi "Bí thư Đoàn cơ sở - thông thái”

Thí sinh tham gia phần thi "Bí thư Đoàn cơ sở - thông thái”

Thí sinh tham gia phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - bản lĩnh”

Tại hội thi, các thí sinh tranh tài ở 3 phần thi: “Bí thư Đoàn cơ sở - thông thái”, “Bí thư Đoàn cơ sở - bản lĩnh” và “Bí thư Đoàn cơ sở - tài năng”.

Nội dung thi tập trung vào kiến thức về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; các văn bản của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn và nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; khả năng xử lý tình huống thực tiễn, kỹ năng lập luận, phản biện và năng khiếu của thí sinh.

Thí sinh tham gia phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - tài năng”

Thí sinh tham gia phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - tài năng”

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 2 giải chuyên đề cho các thí sinh. Giải Nhất thuộc về thí sinh Hoàng Lệ Thu, Bí thư Đoàn xã Tân Đoàn.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Hoàng Lệ Thu, Bí thư Đoàn xã Tân Đoàn

Hội thi là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện kiến thức, bản lĩnh và tư duy đổi mới trong tổ chức hoạt động Đoàn tại cơ sở. Đây cũng là dịp phát hiện, tôn vinh những Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động trong tình hình mới.