12 thanh thiếu niên vi phạm giao thông còn khiêu khích đăng lên mạng

Ngày 28/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng Công an tỉnh vừa xử lý 12 thanh thiếu niên quay clip chửi bới, kích động và vi phạm giao thông trên Quốc lộ 3B rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, qua nắm tình hình trên mạng, Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy liên tục chửi, khiêu khích một nhóm khác trên địa bàn xã Yên Nguyên. Nhanh chóng phối hợp với Công an các xã lân cận xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ 12 trường hợp liên quan, trong đó có một số em từ 14 đến 18 tuổi.

Nhóm thanh thiếu niên vi phạm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Nhóm người này đã thực hiện chuỗi hành vi vi phạm như: không giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không gương chiếu hậu, không gắn biển số hoặc che/dán biển số.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính theo quy định, đồng thời gửi thông báo về nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

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