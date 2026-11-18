Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng muốn khẳng định vị thế của Hội An trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới và lan tỏa giá trị bản địa ra năm châu. (Ảnh: Đỗ Phi)

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An năm nay ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự tham gia của 12 thành phố quốc tế đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore. Điểm nhấn của chương trình là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật đa dạng về mẫu mã, chất liệu và ý tưởng, được sắp đặt công phu tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội cùng nhiều không gian trong Phố cổ. Mỗi cụm đèn sẽ mang một câu chuyện riêng, tái hiện sinh động lịch sử của thương cảng Hội An và giá trị văn hóa của các địa phương quốc tế tham gia. Các tác phẩm này dự kiến được trưng bày xuyên suốt đến hết Tết Nguyên Tiêu năm 2027 để phục vụ người dân và du khách tham quan.

Chuỗi hoạt động tại sự kiện bao gồm lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19h00 ngày 03/12 tại Quảng trường Sông Hoài với nghi thức thắp sáng đèn lồng khởi đăng và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Tiếp đó, chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” vào đêm 04/12 sẽ đưa ánh sáng đèn lồng lan tỏa qua các tuyến phố đi bộ của Đô thị cổ, kết nối ký ức truyền thống với nhịp sống đương đại. Trong khuôn khổ lễ hội, du khách còn có thể tham quan “Triển lãm lịch sử nghề đèn lồng” tại Đình Hội An, trực tiếp trải nghiệm chế tác đèn lồng cùng nghệ nhân, tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An”, chương trình sáng tác thực địa và cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng”.

Lễ hội được định hướng tổ chức với quy mô chú trọng sự nguyên bản và chiều sâu lịch sử giao thương, khẳng định vị thế của Hội An trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới và lan tỏa giá trị bản địa ra năm châu. Sự kiện đồng thời gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển bền vững như tạo sinh kế cho cộng đồng nghệ nhân, ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp tư duy thiết kế đương đại và nâng tầm trải nghiệm du lịch văn hóa quốc tế.