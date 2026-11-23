Bà Tô Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trao giải Nhất cho đại diện tác giả đoạt giải.

Sau hơn một tháng phát động, Cuộc thi thu hút 52 tác giả là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia, với 286 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm đã ghi lại những khoảnh khắc sinh động, góc nhìn sáng tạo về di sản văn hóa, hoạt động trải nghiệm và không gian trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Qua đó góp phần tôn vinh vẻ đẹp, giá trị di sản văn hóa các dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Trên cơ sở kết quả chấm chọn của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao giải cho 12 tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 2 giải Chuyên đề. Trong đó, giải Nhất thuộc về em Trần Trung Nghĩa, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Chu Văn An, với tác phẩm “Trồng nụ - Trồng hoa”.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, khuyến khích khả năng quan sát, sáng tạo của học sinh, sinh viên mà còn góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng. Thông qua những khuôn hình giàu cảm xúc, vẻ đẹp của di sản được lan tỏa, khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trong đời sống đương đại.