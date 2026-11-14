12 phim dài tranh giải tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Đón nhận danh hiệu Hoa hậu Thời trang tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Trần Nữ Tiểu Trân xem đây là món quà ý nghĩa ở tuổi 46. Với người phụ nữ làm huấn luyện viên sức khỏe, niềm vui ấy tiếp thêm động lực để chăm sóc bản thân, tiếp tục học hỏi và chia sẻ những giá trị tích cực với cộng đồng.