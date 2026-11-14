12 phim dài tranh giải tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII
Hạng mục phim dài dự thi tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII quy tụ 12 tác phẩm đến từ nhiều nền điện ảnh.
Các bộ phim hứa hẹn tạo nên cuộc hội ngộ điện ảnh đa sắc màu tại Hà Nội, từ ngày 28-11 đến 2-12-2026. Đại diện chủ nhà Việt Nam là phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” vừa ra mắt năm 2026.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/12-phim-dai-tranh-giai-tai-lien-hoan-phim-quoc-te-ha-noi-lan-thu-viii-1765892.html