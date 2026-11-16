12 nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2026
Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2026, dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11, tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT) cho biết, 12 nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã thông báo sẽ tham dự hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/12-nha-lanh-dao-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-ceo-apec-2026-246261116195228452.htm