12 người thiệt mạng trong vụ xe khách bị tấn công ở miền bắc Niger
Ngày 21/10, chính quyền địa phương Niger cho biết, 12 người, trong đó có một binh sĩ, đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong vụ tấn công vũ trang nhằm vào hai xe chở khách trên tuyến đường Arlit-Agadez, tại miền bắc nước này, xảy ra trước đó một ngày.
Thống đốc vùng Agadez, ông Ibra Boulama Issa, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người trong vụ tấn công, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em vô tội.
Theo truyền thông địa phương, các đối tượng có vũ trang di chuyển trên ba phương tiện đã chặn hai xe khách tại địa điểm cách thành phố Agadez khoảng 35km, sau đó nổ súng vào hành khách.
Chính quyền khu vực cho biết, vụ tấn công có thể liên quan đến việc vận chuyển vàng trên một trong hai xe khách.
Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nhằm truy tìm những đối tượng thực hiện vụ tấn công và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/12-nguoi-thiet-mang-trong-vu-xe-khach-bi-tan-cong-o-mien-bac-niger-post997209.html