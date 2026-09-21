12 nghìn người tham dự liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội

Liên hoan có sự tham gia của bảy ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc... cùng những tên tuổi Jazz Việt Nam như NSƯT Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Quyền Thiện Đắc... Thời gian tới, Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng Liên hoan trở thành sự kiện văn hóa quốc tế thường niên.

Chi trả giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam

Ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam vừa chi trả đợt 1 cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam.

Theo Quyết định số 4628/QĐ-UBND, ngày 28/8/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chủ trương thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, quy mô đầu tư dự án khoảng 169 ha, vốn đầu tư khoảng 3.636,295 tỷ đồng; đợt 1 có 30 hộ dân được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 114,223 tỷ đồng.

Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng đối tượng, đúng diện tích, đúng số tiền và đúng trình tự, thủ tục.

Tập huấn cho hơn 15 nghìn lượt nông dân

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã phối hợp đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, nâng cao năng lực cho 15.462 lượt cán bộ Hội, nông dân xuất sắc và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.084 cán bộ Hội chuyên trách, 3.442 chi hội trưởng; nâng cao kỹ năng cho 15.383 lượt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số, sàn thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ hơn 4.500 lượt cán bộ, hội viên ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, thiết thực thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nông dân trên địa bàn.