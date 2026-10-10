12 ngày của những tình huống bất ngờ: Khi nhà báo học cách đối diện rủi ro

Trong cuộc điện đàm ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Kiev nhằm vào Moskva hồi tháng trước đã phá hỏng khả năng nối lại đàm phán hòa bình ba bên. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đạt được một số thỏa thuận kinh tế đáng chú ý.