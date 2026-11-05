12 năm sau ly hôn, người phụ nữ đón mẹ chồng cũ về sống cùng. Ảnh: Douyin

Câu chuyện của người phụ nữ họ Lin, quê tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, Lin đã vượt quãng đường hơn 1.000km đến tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, để đón mẹ chồng cũ về nhà mình. Quyết định được đưa ra sau khi bố chồng cũ qua đời vì bệnh vào năm 2024, còn chồng cũ của cô cũng mất vào năm ngoái.

Mẹ chồng cũ của Lin hiện đã ngoài 70 tuổi. Bà có 5 người con, tất cả đều sẵn lòng đón mẹ về chăm sóc. Tuy nhiên, người phụ nữ lớn tuổi vẫn muốn ở lại căn nhà cũ tại quê nhà, nơi bà từng sống cùng chồng, con trai và hai người cháu nội suốt nhiều năm. Nghĩ đến cảnh bà tuổi cao nhưng không có người thân bên cạnh, Lin không khỏi lo lắng.

Ban đầu, bà từ chối lời đề nghị của con dâu cũ vì sợ trở thành gánh nặng. Tuy nhiên, Lin vẫn kiên trì thuyết phục. Cuối cùng bà đã đồng ý chuyển đến sống cùng cô, vì cũng mong muốn được gần gũi các cháu, theo SCMP.

Lin cho biết, cô kết hôn khi mới 20 tuổi và ly hôn sau 5 năm chung sống. Dù cuộc hôn nhân khép lại, tình cảm giữa cô và gia đình chồng cũ chưa bao giờ mất đi. Suốt 17 năm qua, cô vẫn gọi mẹ chồng cũ bằng tiếng “mẹ”.

Theo Lin, bố mẹ chồng cũ luôn đối xử tốt với cô, thậm chí thường xuyên động viên và khen ngợi cô nuôi dạy các con chu đáo. Sau ly hôn, mẹ chồng cũ không trách móc mà ngược lại còn thường xuyên hỏi han, quan tâm đến cuộc sống của cô.

“Ly hôn không có nghĩa là phải trở thành người xa lạ. Tôi nhất định phải đền đáp những ân tình mà mình đã nhận được”, Lin chia sẻ.

Cô cũng cho biết rất biết ơn người chồng hiện tại vì đã thấu hiểu và ủng hộ quyết định này của cô.

Không chỉ chồng hiện tại, mẹ ruột của Lin cũng hoàn toàn đồng tình với hành động của con gái. Bà chia sẻ rằng, gia đình chồng cũ từng đối xử với Lin rất tốt, đôi khi còn chu đáo hơn cả chính bà. Vì vậy, bà vui khi thấy con gái có thể chăm sóc người mẹ từng yêu thương mình, đồng thời giúp hai đứa trẻ được gần gũi bà nội.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều bình luận tích cực. Một người dùng mạng viết: “Mọi mối quan hệ đều có sự cho và nhận. Khi bạn đối xử tử tế với người khác, bạn cũng sẽ nhận lại sự tử tế”.

Người khác nhận xét rằng mối quan hệ giữa Lin và mẹ chồng cũ hẳn phải rất sâu sắc mới khiến một người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi sẵn sàng rời xa quê nhà, đi hơn 1.000km để đến sống cùng con dâu cũ.