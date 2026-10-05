12 năm mới thắng tuyển Việt Nam, HLV Malaysia nói gì?

"Xin chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần và sự cống hiến của họ. Chúng tôi biết phải thi đấu bốn trận trong một khoảng thời gian ngắn, và đó đều là những trận đấu rất khó khăn. Vì vậy, thể lực là bài toán với toàn đội.

Nhưng về mặt tinh thần, chúng tôi luôn sát cánh và chiến đấu cùng nhau. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành một kết quả tích cực và đánh bại tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm. Tôi rất vui với kết quả đạt được", HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

HLV Tan Cheng Hoe giúp Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

"Chúng tôi phải tiếp tục tiến bộ để có thể chơi ngày càng tốt hơn. Tôi rất hài lòng khi các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng tại giải. Tất cả đã làm việc chăm chỉ. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Malaysia chơi hết khả năng và không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là cách chúng tôi muốn xây dựng và cải thiện đội bóng.

Toàn đội luôn thi đấu như một khối thống nhất và như một gia đình luôn khát khao chiến thắng. Bạn có thể thấy sự gắn kết giữa các cầu thủ Malaysia và chúng tôi tận hưởng điều đó. Chúng tôi không chỉ kỷ luật trên sân cỏ, mà ngoài bóng đá", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ thêm.

Malaysia tìm lại niềm vui chiến thắng sau 12 năm trước tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

Đánh bại tuyển Việt Nam sau 12 năm, giành vị trí hạng Ba tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định tuyển Malaysia còn chơi hay hơn trong tương lai khi tất cả đội đều nỗ lực từng ngày.

"Chúng tôi vẫn cần xây dựng một đội bóng mạnh hơn trong tương lai, cần làm việc chăm chỉ hơn để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. Tôi cam kết tập trung hết sức cho đội tuyển, làm tất cả những gì có thể và cống hiến mọi thứ mình có cho đội bóng này", HLV Tan Cheng Hoe khẳng định.

Khi được hỏi về việc có tiếp tục dẫn dắt Malaysia sau FIFA ASEAN Cup 2026 hay không, HLV Tan Cheng Hoe trả lời: "Điều đó tùy thuộc vào Liên đoàn bóng đá Malaysia. Cá nhân tôi luôn sẵn sàng làm việc với đội tuyển trong tương lai".

Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn