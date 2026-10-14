12 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID

Theo đó, các tài khoản đã tạo lập trước ngày nghị định có hiệu lực (ngày 28/9) phải liên kết, xác thực với VNeID chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng, hạn cuối đến ngày 30/6/2027.

Tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, dịch vụ xuyên biên giới cũng cần liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng, nếu các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện. Với lĩnh vực khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng.

Chính phủ giao các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng VNeID trong xác thực, đăng nhập, thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trước ngày 31/12/2026.