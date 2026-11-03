12 lãnh đạo Taseco Land đăng ký mua gần 80% lượng cổ phiếu ESOP

Khách sạn À La Carte của Taseco Land tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Minh Phong/Mekong ASEAN

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 3/11, 12 lãnh đạo và người nội bộ CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, HoSE: TAL) đăng ký mua tổng cộng 7,975 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, nhóm này dự kiến chi 79,75 tỷ đồng.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thanh đăng ký mua nhiều nhất với 1,931 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,31 tỷ đồng. Trước giao dịch, ông Thanh chưa trực tiếp sở hữu cổ phiếu TAL; nếu mua thành công, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ đạt 0,38% vốn điều lệ.

Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hải cũng đăng ký mua 1,545 triệu cổ phiếu, qua đó dự kiến nâng sở hữu từ 0 lên 0,30% vốn điều lệ. Trong khi đó, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Trần Tùng đăng ký mua 1,287 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng sở hữu từ 642.479 lên hơn 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương 0,38% vốn.

Hai lãnh đạo khác là Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Đỗ Việt Thanh và Trưởng Ban Kiểm soát Trần Thị Loan lần lượt đăng ký mua 862.000 và 600.000 cổ phiếu. Cả hai đều chưa sở hữu cổ phiếu TAL trước giao dịch, dự kiến nắm giữ tương ứng 0,17% và 0,12% vốn điều lệ nếu mua thành công.

Trong Ban điều hành, 3 Phó tổng giám đốc Bùi Xuân Vượng, Cao Thị Lan Hương, Nguyễn Văn Nghĩa cùng đăng ký mua 379.000 cổ phiếu/người. Phó tổng giám đốc Ngô Thanh Dũng đăng ký mua 93.000 cổ phiếu, trong khi Kế toán trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đăng ký mua 379.000 cổ phiếu.

Tại Ban Kiểm soát, Trưởng ban Trần Thị Loan đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, còn Thành viên Đặng Xuân Hiến đăng ký mua 13.000 cổ phiếu.

Các giao dịch được đăng ký thực hiện theo phương thức mua trực tiếp từ tổ chức phát hành, dự kiến từ ngày 6/11 đến ngày 27/11, riêng ông Đặng Xuân Hiến đăng ký mua từ ngày 9/11 đến ngày 27/11.

Theo phương án ESOP, Taseco Land dự kiến chào bán 10 triệu cổ phiếu cho 106 người thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và người lao động, qua đó huy động 100 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng.

Tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua của 12 người nội bộ nói trên chiếm 79,75% quy mô phát hành. Phần còn lại là 2,025 triệu cổ phiếu, tương đương 20,25%, dành cho các đối tượng khác trong chương trình.

Đợt chào bán ESOP nằm trong kế hoạch tăng vốn được ĐHĐCĐ thường niên Taseco Land thông qua ngày 25/4/2026. Ngoài ESOP, doanh nghiệp còn có phương án phát hành 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 108 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Taseco Land đã công bố kết quả hai đợt phát hành này vào đầu tháng 6/2026. Nếu hoàn tất cả chương trình ESOP, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng từ mức 3.600 tỷ đồng trước các đợt phát hành lên 5.140 tỷ đồng.