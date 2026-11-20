Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30-9-2026 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thể hiện chủ trương khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, bảo vệ những cán bộ năng động, tận tụy, dám hành động vì lợi ích chung. Đáng chú ý, Điều 5 của Quy định nêu rõ 12 hành vi bị nghiêm cấm, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng chủ trương đổi mới để trục lợi, né tránh trách nhiệm, che giấu sai phạm, cản trở sáng tạo hoặc trù dập cán bộ. Qua đó, góp phần bảo đảm kỷ cương, trách nhiệm, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ.